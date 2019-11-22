Ежегодно около 100 казахстанцев, находящихся в списке на пересадку органов, умирают, не дождавшись своей очереди, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Казахстане остро стоит вопрос дефицита донорских органов, констатирует исполняющий обязанности директора Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Адил Жумагалиев.
«Каждый день цифры меняются. В листе ожидания — 3128 человек. Ежегодно порядка 100 человек выбывают по причине смерти, то есть не дожидаются своих операций. В очереди на почку стоит 2706, из них 69 детей, на новую печень — 295 человек, из них шесть детей, на сердце — 120 человек, из них 13 детей, семь человек ожидают пересадки легкого», — сообщил он на круглом столе по вопросам трансплантологии в Нур-Султане.
В 2017 году, не дождавшись органов, умер 91 человек, в 2018 году — 121. Наиболее активные регионы по посмертному донорству — Акмолинская, Северо-Казахстанская и Костанайская области.
«Связано это, скорее всего, с большей информированностью и активностью населения. В южных регионах люди менее активны. (Активность. — Прим.) не связана с религиозными установками, потому что все религиозные организации напрямую с нами работают, поддерживают. Ни один представитель религиозной организации против не выступал», — объяснил Адил Жумагалиев.
«Пересадка почки стоит примерно 3 миллиона 200 тысяч тенге. Пересадка печени — 5 миллионов 800 тысяч, пересадка сердца — 25 миллионов тенге. В дальнейшем эти пациенты наблюдаются по месту жительства, обеспечиваются бесплатными лекарствами на амбулаторном уровне. С этого года мы начали оплату подготовки донорских органов. То есть клиника, в которой появляется потенциальный донор, поддерживает жизнедеятельность органов и систем, проводит операции по изъятию органов. Это мы тоже оплачиваем», — пояснил управляющий директор Фонда медицинского страхования Нурлан Касимов.
По данным вице-министра здравоохранения Лязат Актаевой, в 2019 году отмечается снижение количества трансплантаций. Если в 2017 году от неживых доноров было 217 трансплантаций, то в 2018 году — 180. От живых в 2017 году — 86, в 2018-м — 32 операции. Все операции по пересадке органов и тканей входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и оплачиваются государством. За этот год медицинские организации получили 3 миллиарда 202 миллиона тенге.