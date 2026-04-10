Шесть тихих героев, которые меняют нашу жизнь

Их имена не всегда на первых полосах газет.

Их редко приглашают на ток-шоу. Но именно от таких людей — ученых, врачей, педагогов — зависит, будет ли вода чистой, продолжит ли сердце стучать, станет ли осмысленным будущее?

Мы привыкли, что успех — это всегда громко. Победы, премии, вспышки камер… Но есть другая победа. Тихая. Когда годами в пробирке, строке кода, на операционном столе или в лаборатории рождается то, что меняет жизнь вокруг.

Сегодня мы расскажем о шестерых людях из Шымкента. Разные профессии, разные судьбы. Но их объединяет одно: их дело велико, хотя они не кричат о нем на каждом углу.

Еркебулан: вода, которая лечит, и химия, которая бережет

Еркебулан Райымбеков — доктор философии PhD и глава лаборатории EcoGreenLab в Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова. За его плечами — стажировки в Техническом университете Мюнхена и Москве, членство в Королевском химическом обществе Великобритании и Американском химическом обществе. Его работы публикуются в ведущих научных журналах, он рецензирует статьи для Springer Nature. Но главное, не регалии.

Еркебулан изучает наноструктурированную воду и разрабатывает новые материалы для ее очистки. Звучит сложно, но суть проста: как сделать воду в наших реках и озерах безопасной, а промышленность — менее грязной. Его путь начался не с грандиозных планов, а с обычного школьного интереса к химии. Потом были магистратура, докторантура, работа в системе государственной научно-технической экспертизы. Там он увидел науку не только в лаборатории, но и как аналитик, понимающий, как формируется научная повестка страны.

Сегодня Еркебулан разрабатывает сорбенты для очистки воды от тяжелых металлов, перерабатывает техногенные отходы и исследует металлоорганические каркасы — современные материалы с огромным потенциалом.

«Химия — это инструмент для решения реальных проблем общества, — сказал он. — Мне важно не просто получить новый результат ради публикации, а предложить решение реальной проблемы».

И факты говорят сами за себя: гранты «Жас ғалым» и «Тәуелсіздік ұрпақтары», монография в издательстве Springer Nature «Обогащение низкосортных фосфоритов органическими кислотами». Его успех не гремит с афиш. Он течет, как чистая вода. Тихо, но животворно.

Жадыра: буровой раствор, который покорил Германию

Жадыра Артыкова — старший преподаватель кафедры технологии неорганических и нефтехимических производств, PhD Южно-Казахстанского исследовательского университета. Ее педагогический стаж — 15 лет. Но точкой отсчета стал Западно-Казахстанский колледж, где она начала учить других. А потом ушла в науку.

Казалось бы, буровые растворы — это скучно и далеко от повседневной жизни. Но именно эти разработки решают огромную проблему: как бурить глубокие скважины в сложных условиях, не разрушая оборудования, и не наносить вред природе. Жадыра стала автором международного патента «Буровые реагенты» и патента РК на композитный реагент для буровых растворов.

В 2023 году ее признали лучшим молодым ученым Казахстана, а затем — лучшим молодым ученым СНГ. А в 2025-м она выиграла стипендию «Болашак» и уехала в немецкий Constructor University в Бремене. Там она осваивает новейшие методы органической химии, чтобы вернуться и поднять казахстанскую науку на новый уровень.

Сегодня Жадыра — старший научный сотрудник проекта по созданию ускорителей помола цемента и руководитель гранта по термосолестойким полимерам для бурения. Она не кричит о своих заслугах. Она просто поехала в Германию, запатентовала свои изобретения и передает знания студентам. Тихая, но уверенная поступь настоящего профессионала.

Перизат: от химии до управления — путь лидера

Перизат Абдуразова — доктор философии PhD, исполняющая обязанности профессора, директор департамента интернационализации Южно-Казахстанского педагогического университета им. У. Жанибекова. Ее путь — это история о том, как глубокое знание химии превращается в умение строить целые образовательные системы.

Она начинала с красного диплома бакалавра, затем — магистратура, преподавание. Была деканом факультета, проректором по науке и международным связям. За плечами — 18 лет стажа, грант «Лучший преподаватель вуза» в 2019 году, государственная научная стипендия «Молодой ученый» в 2023-м и звание «ғылым үздігі» в 2024-м. Ее индекс Хирша в Scopus — семь, она создала более ста научных работ, учебников и патентов.

Но Перизат не только управленец. Она остается ученым до глубины души. Была ведущим научным сотрудником проекта по органоминеральным удобрениям, научным консультантом постдокторантов. А сегодня руководит инновационным проектом на стыке образования и технологий «Развитие исследовательских компетенций учителей с использованием искусственного интеллекта». Это будущее, которое наступает прямо сейчас.

«Я всегда совмещала науку и управление, — говорит Перизат. — Потому что настоящие изменения рождаются там, где глубокая экспертиза встречается с возможностью влиять на систему».

Ее успех — тихий, вдумчивый. Без лишнего пафоса, но с огромным уважением коллег и студентов.

Нурлан: роботы и национальные ценности

Нурлан Каратаев — преподаватель информатики в Южно-Казахстанском педагогическом университете им. У. Жанибекова.

Еще в школе он впервые всерьез увлекся компьютерами. Путь от IT-инженера до педагога с десятилетним стажем Н. Каратаев прошел без громких заявлений, но с огромной любовью к своему делу.

Переломный момент произошел в 2018 году, когда в университете открылся бесплатный IT-класс. Ученики Нурлана не просто научились собирать роботов, а участвовали в республиканских соревнованиях KazRobotics в Астане и заняли призовые места. Именно тогда интерес к робототехнике перерос в серьезное научное исследование.

Сегодня Нурлан разработал учебно-методический комплекс для начальной школы: учебные пособия, рабочие тетради, методические руководства для учителей и цифровую образовательную платформу robobaldyrgan.kz.

Он получил грант «Жас ғалым» на тему «Формирование национальных ценностей у младших школьников на основе робототехники». Для него это не противоречие. «Пока ребенок собирает робота, он не только учится программировать, но и впитывает культуру», — уверен Нурлан. Н. Каратаев не из тех, кто рвется в хайп. Он просто учит детей думать. И это великое дело!

Василя: сердце, которое не сдается

Василя Якубова — врач-кардиолог консультативного отделения и координатор по LVAD в областном кардиологическом центре Шымкента.

LVAD — это не магия, а механический насос для сердца. Его устанавливают на последней стадии сердечной недостаточности, когда лекарства уже бессильны. Если человеческое сердце слишком слабо и не может само качать кровь, врачи вживляют этот прибор, чтобы он «доделывал» работу за сердце.

Василя заинтересовалась этим направлением еще на первом курсе резидентуры, когда подобную практику в Казахстане только вводили. К третьему курсу это стало делом ее жизни.

«Быть частью этой огромной системы по лечению хронической сердечной недостаточности и LVAD — это очень важно для меня, горжусь этим и подхожу к делу максимально ответственно», — признается она.

Василя — участник международных конгрессов. Уже со второго курса резидентуры она активно выступала на профессиональных форумах. На третьем курсе заняла второе место в конкурсе резидентов.

Особый случай, который запомнился навсегда: у пациента с LVAD произошел тромбоз помпы. Первый подобный факт в ее практике.

«Мне, как начинающему специалисту, было страшно, — вспоминает Василя. — Но главное в такие моменты — взять себя в руки и среагировать максимально быстро». Она справилась! Потому что за каждым прибором — живой человек, семья и надежда.

В свободное время Василя занимается спортом, подолгу гуляет на природе, читает книги. Это помогает разгружать голову после дней, когда ты буквально «держишь в руках» чужое сердце.

Тимур: тот, кто рядом с сердцем, когда оно останавливается

Тимур Аблязимов — врач-анестезиолог в том же областном кардиологическом центре. В связи с последними изменениями он имеет отношение не только к анестезиологии, но и к отделению реанимации. Это значит, что он встречает пациента еще до операции, находится рядом во время нее и помогает приходить в себя после.

«Почему я выбрал именно это направление? Потому что всегда думал, насколько же важна человеческая жизнь. Как я могу поспособствовать тому, чтобы люди жили, не боясь за себя», — поделился своими размышлениями Тимур.

Он не отрицает риска. В его профессии от одного решения зависит, как пройдет операция, очнется ли после нее человек, сможет ли он снова обнять своих близких.

Отделение, где работает Тимур, — основное направление всего центра. Здесь используются высокотехнологичные аппараты и сложнейшее оборудование. Команда анестезиологов-реаниматологов оказывает всестороннюю помощь на всех этапах: это подготовка, операция, послеоперационный период. Без них кардиохирургия просто невозможна.

Но быть анестезиологом — это не только практика. Тимур активно занимается наукой: пишет статьи и публикует их в Scopus.

«Мы заинтересованы в том, чтобы углубляться в науку и вести различные исследования», — сказал он.

А в нерабочее время Тимур идет в спортзал. Потому что после такой нагрузки и ответственности нужно разгружаться. А с понедельника — на работу с новыми силами.

Люди, которые выкладываются на все сто

Посмотрите на этих людей. Еркебулан очищает воду. Жадыра совершенствует бурение. Перизат строит мосты между казахстанским образованием и миром. Нурлан учит детей думать и создавать роботов. Василя заставляет биться сердца, которые уже почти сдались. Тимур стоит за пультом рядом с операционным столом, где дорога каждая секунда.

Их общее кредо: найдите свое дело и держитесь за него! Не бросайте, когда трудно. Глубокое погружение и верность выбранному пути рано или поздно превращают обычную работу в великое призвание.

Их успех не сопровождается фанфарами. Их нет в светских хрониках. Но именно такие люди создают будущее. Потому что настоящая величина — всегда без лишнего шума. А когда случаются беда или радость, они просто делают свою работу. Лучше всех.

Жанна Курманбекова