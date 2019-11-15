В Шымкенте полицейские приняли участие в благотворительной донорской акции «Сдай кровь — спаси жизнь человеку!»

Сотрудники Департамента полиции города Шымкент приняли участие в благотворительной акции «Сдай кровь — спаси жизнь человеку!».

Полицейские сдали кровь в ГККП «Городской центр крови» Управления здравоохранения города Шымкент. Это делается для того, чтобы стражи порядка без отрыва от основной службы смогли сделать полезное и нужное дело – пополнить банк крови и оказать помощь больным людям, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

Медицинские работники выразили искреннюю благодарность в адрес всех добровольцев, отметив, что Департамент полиции – одно из самых активных ведомств города, сотрудники которого, ежедневно сталкиваясь с человеческой бедой, знают, как необходима помощь донора и всегда с готовностью откликаются на просьбы медиков о помощи.

Кровь, сданная сотрудниками полиции в ходе акции, поможет в лечении и спасении жизней десятков жителей города.