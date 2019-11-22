21-22 ноября считается началом климатической зимы.

Но для жителей северных, центральных и восточных районов республики она наступила не только раньше, но сразу с аномальных морозов, которые уже распространились и на южные области.

В предстоящие выходные дни на Казахстан продолжит поступать холодный и влажный воздух с северных морей. Поэтому на большей части территории республики ожидается пасмурная погода, местами ожидаются снег, метель, порывистый северо-восточный ветер и, хотя морозы начнут ослабевать, но температура воздуха всё ещё сохранится ниже средних многолетних значений.