На большей части республики ожидается снег, на юге осадки, преимущественно снег, лишь на западе под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, передает РГП «Казгидромет».

В Алматинской области местами ожидается туман, на дорогах гололедица, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с. В Туркестанской области местами – туман, гололед, метель, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами – метель, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, в Жамбылской области местами – низовая метель. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, метель.

В Карагандинской области днем местами – гололед, низовая метель. В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +3..-1 °C, обложной снег, легкий ветер. Завтра: -14..-2 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер.

В Туркестане сегодня ожидается -3..+2 °C, преимущественно без осадков, слабый ветер. Завтра: -8..-1 °C, преимущественно без осадков, легкий ветер.