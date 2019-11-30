Информация, распространяемая в различных мессенджерах, о выплате социальных пособий на каждого ребенка с января 2020 года и о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин в Казахстане, не соответствует действительности.

Как сообщалось ранее, в настоящее время на рассмотрении Парламента находится законопроект, который предусматривает с 1 января 2020 года выплату госпособия семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге.

Назначение нового пособия будет проводиться с даты подачи заявления в 2020 году. Процесс приема документов не ограничен никакими сроками, то есть при возникновения права у многодетной семьи на пособие, к примеру в середине 2020 года, она будет обращаться в ЦОН с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими наличие детей и факта совместного проживания. Предоставление указанных документов не требуется, если эти данные подтверждаются через информационные системы госорганов.

Семьям, которые в настоящее время являются получателями специального государственного пособия как многодетная семья, соответственно это семьи которым оно назначано до 2018 года, переход на новое пособие будет осуществлен автоматически без их обращения в ЦОН, при условии подтверждения в информационных системах совместного проживания заявителя и его детей. У данной категории сохраняется право на изменение размера пособия при рождении в их семьях пятого и более детей.

Назначение других видов государственных пособий с 1 января 2020 года не планируется.