Жители двух многоэтажек обвиняют тепловиков в отсутствии тепла в квартирах

Жители домов 1/1 и 1/3 по улице Сайрамской в Шымкенте жалуются на некачественное тепло в квартирах. История привычная — тепло к дому подведено, а в квартирах холодно. Причем, температура воды на входе в многоэтажку соответствует нормам — почти кипяток.

Неподалеку от проблемных домов, по улице Алдиярова расположилась насосная станция. Датчики показывают давление 5,8 атмосфер. По словам рабочих станции, все оборудование работает нормально. Похоже, что дело во внутридомовых сетях.

Так оно и вышло. Съемочная группа ТК «Отырар TV» встретилась с жильцами проблемных домов. Жительница квартиры на первом этаже жалуется на холодные батареи. И тут же рассказывает, что у соседей сверху — тепло, а к батареям невозможно прикоснуться.

И все же мать двоих детей продолжает ругать поставщиков. Мол, это по их вине она вынуждена жить в квартире, где температура не просто недостаточная, а откровенно говоря, низкая. Включать обогреватель, говорит женщина, не самый оптимальный вариант, поскольку это лишние расходы на электроэнергию. К тому же в семье ожидается пополнение.

«Я в положении. Тепла нет, в квартире очень холодно. Кому только не звонила! Специалисты пришли и заявили, что регулировки нет. Как это понимать? Не знаю…», — рассказывает Диля Анарметова, жительница дома 1/1.

В проблемный дом приехали ответственные за магистральные сети. Убедившись, что тепло на входе соответствует всем требованиям, специалист советует потребителю вызвать работников ГКП «Куатыжлуорталык-3».

«Вы сами убедились — в вашей же ванной батареи греют хорошо. А вот в зале тепла нет. Это из-за того, что обратка плохо работает. В теплосистеме есть сбой, засорилось где-то, возможно, воздушная пробка, — рассказывает женщине приехавший мастер, — В доме надо еще раз спустить воду и воздух…».

Специалисты говорят, если старые лежаки и изношенная система в многоэтажках не будет полностью заменена, больной вопрос с холодными батареями в квартирах шымкентцев никогда не решится.

И Золотое правило еще никто не отменял. Оно гласит: «Жителям многоквартирных домов необходимо побеспокоиться о теплосистеме дома ДО отопительного сезон, а не с наступлением холодов…»