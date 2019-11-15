В полиции Шымкента прокомментировали видео о подброшенных 10 тысячах тенге.

«Представители управления собственной безопасности подбросили в карман полицейского деньги». Видео под таким названием было опубликовано в youtube 14 ноября около 2 часов ночи и шокировало общественность.

Пользователи Сети активно делятся этим видео между собой. Авторство принадлежит Серику Ахметову. На видео можно рассмотреть несколько автомобилей и разборки между людьми. Среди них есть и женщина, которая бьется в истерике.

Также на видео одному из людей вывернули руки, словно преступнику. Если верить информации инсайдеров, задержанный — сотрудник полиции. Он заявил, что сотрудники Управления собственной безопасности умышленно подкинули ему в карман деньги — 10 тысяч тенге, а также, что его якобы обвиняют в получении взятки.

Мы попросили руководство Управления собственной безопасности, прокомментировать это видео. Руководство управления, созданного месяц назад, так прокомментировало ситуацию:

Бауыржан Бектуров заместитель УСБ ДП г. Шымкенту: «К нам поступила жалоба от жителя Шымкента. Он пожаловался на действия сотрудника ДУИС. Я могу прокомментировать видео, распространяющееся в ютубе. Там плачущая, якобы родственница кричит, уверяет, что никакой взятки мужчина не брал. Сейчас идет досудебное расследование. Никого насилия не было и быть не могло. Закон мы не нарушали, деньги — 10 тысяч тенге — мы никому не подбрасывали. Это неправда».