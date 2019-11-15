14 ноября, примерно 12:30 возле одной из школ Туркестана автомашина «Toyota Land Cruiser Prado» под управлением жителя Туркестана совершила наезд на ученика первого класса.

В результате ДТП мальчик был доставлен реанимацию городской больницы, где впоследствии скончался от полученных травм.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Установлено, что водитель автомашины управлял без документов и водительских прав.

В настоящее время по данному факту следственным управлением ДП Туркестанской области проводится досудебное расследование.

Водитель арестован. Автомашина водворена на штрафстоянку. Полицейскими выясняются вес обстоятельства произошедшего ДТП.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области просят родителей быть внимательными и не оставлять своих детей без внимания. Также стражи порядка просят участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения. За несоблюдения ПДД и совершения ДТП , повлекших смерть потерпевшего, предусмотрена уголовная ответственность.