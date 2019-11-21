Директор школы им. Бирлик Махтааральского района Туркестанской области осуждена за получение взятки, сообщает пресс-служба АПК РК.

Антикоррупционной службой Туркестанской области проводилось досудебное расследование в отношении директора средней школы №34 им. Бирлик Махтааральского района Туркестанской области Шырымбековой Б.

20 ноября приговором суда №2 Мактаральского района указанная чиновница признана виновной в получении взятки и ей назначено наказание в виде штрафа 4,5 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

— Она подозревалась в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство в качестве технического персонала (бытовая коррупция), — говорится в сообщении.