Специалисты не смогли определить причину отравления двоих детей в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Об этом сегодня заявили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг. Целая семья отравилась 3 ноября. Двое детей, четырех лет и десяти месяцев, в тот же день скончались. Тогда под подозрение сразу попали пельмени, которые они ели на ужин. Но экспертиза не подтвердила этот факт.

Специалисты также проверили еще 25 продуктов, среди них рис, мука, макароны, манная крупа, гречка, картофель, йогурт, пшено и даже соль и сахар. И ничего опасного не обнаружили. Была и вторая версия — отравление угарным газом. Но и она не подтвердилась. «По заключению судебно-медицинской экспертизы — отравление неизвестным веществом. По заключению пожарной лаборатории, а также специалистами-газовиками проведено дополнительное обследование. Газовый баллон находится в исправном состоянии», — рассказал заместитель руководителя ДЧС Шымкента Мадияр Жаксыбаев.

Напомним, 3 ноября в Шымкенте с признаками отравления была госпитализирована целая семья. Двое мальчиков — четырех лет и 10 месяцев — в тот же день скончались, их мать и старшая сестра попали в больницу. «Я стучала из барокамеры. Сын прямо на руках стал леденеть и умирать» Первое подозрение пало на пельмени, которыми ужинала вся семья. Вторая версия — мог отравить газовый баллон, установленный на кухне.