Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции «.Алик Шпекбаев в социальных сетях разъяснил понятие «политический госслужащий».

«Друзья, как вам известно, 26 ноября Глава государства подписал пакет новых поправок в антикоррупционное законодательство. Одной из самых обсуждаемых новелл стало введение института отставки политических служащих за коррупционные правонарушения подчиненных. Поэтому хотел бы разъяснить некоторые важные детали.

Для начала – кто такие политические госслужащие?

Это министры и их заместители, первые руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту и их заместители, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и их заместители, акимы районов», — написал он в социальной сети.

А потом расскаазал, как будет действвоать механизм наказания.

«Перейду непосредственно к механизму.

Первое условие обязанности политического руководителя подавать в отставку – наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его непосредственного подчиненного или принятие решения о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (амнистия, деятельное раскаяние, примирение сторон и др.). Срок, в течение которого руководитель подает в отставку, составляет 10 календарных дней.

Второе условие – преступление непосредственным подчиненным совершено по истечении 3 месяцев со дня назначения руководителя на политическую должность», — объяснил Алие Шпекбаев.

«Для правильного понимания разъясню термин «непосредственный подчиненный».

Для руководителя центрального госоргана – это его заместители, ответственный секретарь либо руководитель аппарата, руководители территориальных подразделений.

Для акима области, столицы, города республиканского значения –его заместители, руководитель аппарата, аким района либо города областного значения.

Для заместителя руководителя центрального государственного органа (к примеру, вице-министра) – руководители курируемого им ведомства или самостоятельного структурного подразделения (департамент, управление).

Для заместителя акима области, столицы, города республиканского значения – руководители курируемых им исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета.

Для акима района – заместители, руководитель аппарата, руководители непосредственно курируемых районных исполнительных органов, акимы сел, поселков, сельских округов.

Важно отметить, что понятие «отставка» применяется только в отношении политических служащих. Хочу подчеркнуть, что принять отставку или нет – исключительная прерогатива лица, назначившего политического госслужащего (для руководителей центральных госорганов, акимов областей, городов республиканского значения и столицы – Президент, для вице-министров – Премьер-Министр, для заместителей акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также акимов районов и городов областного значения – акимы областей, городов республиканского значения и столицы).

Что касается руководителей, являющихся административными госслужащими, а это ответственные секретари, руководители аппаратов, председатели комитетов центральных госорганов и их заместители, руководители департаментов и самостоятельных управлений – они в аналогичных случаях будут привлекаться к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Дисциплинарные санкции также будут вводиться за то, что руководители госорганов, госорганизаций, субъектов квазигоссектора не принимают мер по предупреждению коррупции.

Речь идет о систематическом пренебрежении своей обязанностью предупреждать коррупцию в коллективе. Наша задача – заставить руководителей не на словах, а на деле заниматься профилактикой и предупреждением коррупции в своих коллективах.

Друзья, все эти новеллы, которые будут введены в действие с 10 декабря т.г., являются воплощением системной и продуманной политики Елбасы и Президента, нацеленной на искоренение коррупции в Казахстане. С учетом их новизны в правоприменительной практике будут иметь место различные нестандартные ситуации, которые мы будем досконально изучать совместно с судебными органами и прокуратурой», — заключил глава аникоррупционного ведомства.