Сколько в среднем лет казахстанскому акиму?

Во сколько лет становятся акимами? Этим вопросом задались аналитики Ranking. Оказалось, что города и регионы чаще всего возглавляют возрастные управленцы. Аналитики подсчитали, средней возраст казахстанского акима составил 52 года и 2 месяца.

Самый молодой аким в Шымкенте. Мурату Айтенову 40 лет. Городом он управляет два с половиной года. Сначала работал в министерстве обороны, затем в управлении делами президента. В 2020 занял кресло акима третьего мегаполиса Казахстана.

Немного старше — аким Атырауской области Серик Шапкенов – ему 43.

Алтай Кульгинов – глава столицы – тоже попал в «молодежный» список, ему 44 с половиной.

Самые возрастные акимы управляют восточными и западными регионами. Так, Даниялу Ахметову, акиму Восточно-Казахстанской области недавно исполнилось 68.

В тройке самых взрослых вместе с ним аким недавно образованной Жетысуской области Бейбит Исабаев – в декабре ему будет 60.

И глава Актюбинской области Ондасын Уразалин, ему сейчас 58.