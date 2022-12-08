Кто, куда? Завершились кадровые перестановки в Казахстане

Целую неделю казахстанцы ждали назначения акима столицы. И вот сегодня вышел указ о назначении Касымбека Жениса Махмудовича на пост градоначальника Астаны.

Касымбек Женис Махмудович родился 7 мая 1975 года. Закончил Евразийский государственный университет им. Л.Гумилева. В 2019 году занимал должность заместителя премьера министра Казахстана. С 2019-2022 работал акимом Карагандинской области.

А вчера президент переназначил Даниала Ахметова на пост акима Восточно-Казахстанской области. Что вызвало неоднозначную реакцию среди населения. К слову, он уже восьмой год занимает эту должность.

Редакция OTYRAR подготовила окончательный список акимов областей и городов республиканского значения:

Касымбек Женис Махмудович — назначен акимом Астаны

Досаев Ерболат Аскарбекович — назначен акимом Алматы

Айтенов Мурат Дуйсенбекович — назначен акимом города Шымкента

Байханов Асаин Куандыкович — назначен акимом Павлодарской области

Ахметов Даниал Кенжетаевич — назначен акимом Восточно-Казахстанской области

Сапаров Айдарбек Сейпеллович — назначен акимом Северо-Казахстанской области

Султангазиев Марат Елеусизович — назначен акимом Алматинской области

Тугжанов Ералы Лукпанович — назначен акимом Актюбинской области;

Аксакалов Кумар Иргибаевич — назначен акимом Костанайской области.

Сатыбалды Дархан Амангельдиевич — назначен акимом Туркестанской области;

Уранхаев Нурлан Тельманович — назначен акимом области Абай.

Турегалиев Нариман — назначен акимом Западно-Казахстанской области.

Әбдіғалиұлы Берік — назначен акимом области Ұлытау.

Нуржигитов Нуржан Молдиярович — назначен акимом Жамбылской области.

Ногаев Нурлан Аскарович — назначен акимом Мангистауской области.

Маржикпаев Ермек Боранбаевич — назначен акимом Акмолинской области.

Исабаев Бейбит Оксикбаевич — назначен акимом Жетысуской области

Согласно Конституции Республики Казахстан, после избрания президента все ведомства и акимы слагают свои полномочия. Выборы в Казахстане прошли 20 ноября 2022 года.

Подготовила Тина Кудайберген