Кто, куда? Завершились кадровые перестановки в Казахстане

Целую неделю казахстанцы ждали назначения акима столицы. И вот сегодня вышел указ о назначении Касымбека Жениса Махмудовича на пост градоначальника Астаны.
Касымбек Женис Махмудович родился 7 мая 1975 года. Закончил Евразийский государственный университет им. Л.Гумилева. В 2019 году занимал должность заместителя премьера министра Казахстана. С 2019-2022 работал акимом Карагандинской области.
А вчера президент переназначил Даниала Ахметова на пост акима Восточно-Казахстанской области. Что вызвало неоднозначную реакцию среди населения. К слову, он уже восьмой год занимает эту должность.
Редакция OTYRAR подготовила окончательный список акимов областей и городов республиканского значения:
Касымбек Женис Махмудович — назначен акимом Астаны
Досаев Ерболат Аскарбекович — назначен акимом Алматы
Айтенов Мурат Дуйсенбекович — назначен акимом города Шымкента
Байханов Асаин Куандыкович — назначен акимом Павлодарской области
Ахметов Даниал Кенжетаевич — назначен акимом Восточно-Казахстанской области
Сапаров Айдарбек Сейпеллович — назначен акимом Северо-Казахстанской области
Султангазиев Марат Елеусизович — назначен акимом Алматинской области
Тугжанов Ералы Лукпанович — назначен акимом Актюбинской области;
Аксакалов Кумар Иргибаевич — назначен акимом Костанайской области.
Сатыбалды Дархан Амангельдиевич — назначен акимом Туркестанской области;
Уранхаев Нурлан Тельманович — назначен акимом области Абай.
Турегалиев Нариман — назначен акимом Западно-Казахстанской области.
Әбдіғалиұлы Берік — назначен акимом области Ұлытау.
Нуржигитов Нуржан Молдиярович — назначен акимом Жамбылской области.
Ногаев Нурлан Аскарович — назначен акимом Мангистауской области.
Маржикпаев Ермек Боранбаевич — назначен акимом Акмолинской области.
Исабаев Бейбит Оксикбаевич — назначен акимом Жетысуской области
Согласно Конституции Республики Казахстан, после избрания президента все ведомства и акимы слагают свои полномочия. Выборы в Казахстане прошли 20 ноября 2022 года.
Подготовила Тина Кудайберген