Главный специалист отдела соцпрограмм акимата Сайрамского района Туркестанской области подозревается в получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«Антикоррупционной службой по Туркестанской области по результатам проверки сообщения, поступившего в call-центр 1424, начато досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела занятости и социальных программ акимата Сайрамского района Туркестанской области по подозрению в совершении коррупционного преступления», — говорится в официальном сообщении.

Мужчина подозревается в получении взятки в сумме 22 тысяч тенге за перечисление пособия по многодетности. «Процессуальное задержание не применялось в связи с полным признанием вины и заявлением подозреваемого о завершении досудебного расследования в ускоренном порядке. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом», — подытожили в Антикоррупционной службе.