На большую часть территории Казахстана влияет ложбина циклона, в связи с чем ожидаются местами осадки. Лишь на севере и востоке республики — погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Акмолинской областях — местами туман, в Карагандинской области — днем местами гололед, Восточно-Казахстанской области — ветер 15−20 м/с.

В Костанайской области местами туман, утром и днем местами гололед, метель, ветер 18 м/с.

В Туркестанской, Алматинской областях местами туман, в Туркестанской области — местами, в Алматинской области в районе Алакольских озер усиление ветра 15−22 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской областях — местами туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.