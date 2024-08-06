Избили на тое: Адвокат ответил, какое наказание будет справедливым

Родные пострадавшей 22-летней девушки не могут добиться наказания для обидчиц их дочери. Инцидент произошел в начале лета в Келесском районе. И придать дело огласке они решили потому, что подозреваемые до сих не привлечены к ответственности.

Этот той, говорит Аделя Турсыманова, она запомнит надолго. Вместо ожидаемого праздника, девушке нанесли увечья. По словам пострадавшей, на свадьбу её пригласила одноклассница. Аделя вспоминает, как всё произошло неожиданно. На девушку набросились сёстры невесты и жестоко избили.

Аделя Турсыманова, потерпевшая: «После первого тоста мы, с тремя подругами, вышли в уборную. Только я вышла, меня одна из обидчиц сильно толкнула в бок. Я упала в обморок. Вторая девушка стала вырывать мне волосы, выражаться нецензурными словами и избивать. В это время подошел парень и разнял нас. А обидчицы стали кричать вслед: еще раз придешь на свадьбу — пожалеешь!»

Что на самом деле стало причиной такой жестокости, пока неясно. Медики оказали пострадавшей первую помощь. После инцидента к Аделе пришли с извинениями и угрозами одновременно.

Аделя Турсыманова, потерпевшая: «По дороге в больницу я стала задыхаться, мне не хватало воздуха. Мама приехала, я прошла медэкспертизу. Ссадины на правой стороне, травмы на голове, шишки были. Потом пришли родственники тех, кто меня бил. Говорят, если не простишь — дело твоё, за 150 тысяч тенге мы всё сами решим».

Адвокат пострадавшей заявляет, что в деле много нарушений и требует восстановить справедливость по закону.

Бексултан Байдулла, юрист: «Не возбуждая уголовного дела, они нарушают требования уголовно-процессуального кодекса. Обязательное условие – допросить свидетелей. Не берут и объяснительную. Я обо всем этом пишу в прокуратуру Келесского района. Приказом начальника областного департамента полиции за номером 434, следователь привлечён к дисциплинарной ответственности, а прокуратура Келесского района отвечает, что такого процессуального нарушения не было. Составляется административный протокол! После рассмотрения в суде по статье 73-1 КоАП правонарушение не доказано, говорят. Есть судебная экспертиза. Но говорят, что это не доказано».

Процесс в итоге приостановили, мол, нет доказательств. При этом в суд, по словам правозащитника, подозреваемая вообще не явилась.

Бексултан Байдуңлла, юрист: «Предписание вынесли. Привести принудительно подозреваемую на судебное заседание, которое прошло 10 июля 2024 года. Выполнить данное предписание было возложено на отдел полиции Келесского района. Прошло больше 20 дней, никаких движений. Обращался к ответственным лицам, но они говорят, что подозреваемая в Алматы и мы ничего не можем сделать. Таким образом, наше заявление остается без рассмотрения. Просим привлечь к уголовной ответственности по статье 293 уголовного Кодекса Республики Казахстан».

В полиции сообщили, дело расследуется по статье «Хулиганство» и какие-либо выводы делать рано.

Пресс-служба департамента полиции Туркестанской области: «На основании заявления потерпевшей и постановления Келесского районного суда данный факт зарегистрирован по статье «Хулиганство» и возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция проводит следственные действия по выяснению всех обстоятельств. После результатов будет принято законное решение».

Пока Келесский районный суд рассмотрел данное обстоятельство по статье 2 Кодекса об административных правонарушениях.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь Туркестанского областного суда: «Постановлением суда от 17 июля 2024 года статье 434 КоАП установлено, что правонарушителем в тойхане «Атамекен» Келесского района, в отношении пострадавшей, факт высказывания нецензурными словами не нашел своих доказательств в суде, нарушитель был освобожден от административной ответственности по части 1 статьи 434 и 73-1 КоАП, по которому производство было прекращено».

Пострадавшая сторона намерена добиваться справедливости. Говорят, не оставят обидчиц безнаказанными.