Приговор мужчине, ударившего незнакомую женщину в Шымкенте остался без изменений

Приговор суда, вынесенный в отношении мужчины, который ударил незнакомую женщину, перед магазином в Шымкенте, остался неизменным.

Ранее в суде первой инстанции мужчина был признан виновным в совершении хулиганства по ч. 1 ст. 293 УК РК и приговорен к 1 году ограничения свободы.

По данным Верховного суда, дело в апелляции рассматривалось по жалобе потерпевшей стороны с просьбой изменить наказание на фактическое лишение свободы. Государственный обвинитель и подсудимый попросили оставить приговор без изменений.

«Данное преступление относится к категории несерьезных. Установлено, что осужденный имеет инвалидность 3 группы. Он искренне раскаялся, признал себя виновным, ранее не судим и не привлекался к уголовной ответственности. В связи с этим Судебная коллегия посчитала ограничение свободы необходимым и достаточным наказанием для исправления осужденного», — говорится в сообщении суда.

Напомним, в феврале этого года неизвестный мужчина избил женщину без причины. 50-летний мужчина оказался уроженцем Кызылординской области, и имеет инвалидность 3 группы.

В судебном заседании он не смог объяснить, почему избил незнакомую женщину. И сообщил, что во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Кадр из видео /instagram.com/laurenty_ospanova