Премьер-министр Аскар Мамин поручил всесторонне расследовать причины авиакатастрофы и оказать помощь семьям погибших.

Под председательством премьер-министра РК А. Мамина проведено заседание Правительственной комиссии по расследованию причин падения самолета авиакомпании «Bek Air».

— С глубокой скорбью все казахстанцы восприняли печальное известие о крушении самолета в Алматинской области. К сожалению, погибли люди, много пострадавших, — сказал А. Мамин.

Глава правительства выразил соболезнование родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

О предварительных результатах работы созданной по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительственной комиссии доложил заместитель премьер-министра РК Р. Скляр, досудебном расследовании и проводимой работе на месте происшествия — министр внутренних дел Е. Тургумбаев, состоянии здоровья пострадавших — министр здравоохранения Е. Биртанов.

27 декабря т. г. в 07:21 утра рейс № Z2100 авиакомпании «Bek Air», самолет Fokker-100, вылетевший по направлению «Алматы-Нур-Султан» при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. В 07.22 по докладу Казаэронавигации Алматы при взлете диспетчера наблюдали вспышку. Метка с экрана радара пропала. Объявлена тревога.

На 08:04 ДЧС г. Алматы было установлено, что в 1,8 км от взлетной полосы на окраине с. Гульдала Талгарского района Алматинской области на открытой территории произошло крушение самолета Фокер-100.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находилось 98 человек, в том числе 9 детей и 5 членов экипажа.

Всего в результате происшествия, по состоянию на 15:00, погибли 12 человек, в различные медицинские учреждения г. Алматы госпитализировано 53 человека, из них состояние 8 оценивается как крайне тяжелое.

Из города Нур-Султан бортом санитарной авиации вылетели специалисты ведущих Республиканских медицинских центров, в том числе из Национального центра нейрохирургии и НИИ травматологии и ортопедии.

Медицинские организации города Алматы и Алматинской области оказывают необходимую медицинскую помощь, полностью обеспечены лекарственными средствами и компонентами крови. С пострадавшими и семьями погибших работают психологи.

— По поручению главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 млн тенге. Необходимая финансовая помощь также будет оказана всем пострадавшим, — сказал А. Мамин.

Премьер-министр поручил министерству внутренних дел провести полное досудебное расследование падения самолета авиакомпании «Bek Air», министерству здравоохранения — принять все меры для скорейшего выздоровления пострадавших.

— Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года, — подчеркнул А. Мамин.