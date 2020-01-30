Управление собственной безопасности ДП Туркестанской области на постоянной основе проводит работу по профилактике, выявлению и пресечению неправомерных действий со стороны сотрудников полиции.

В случае проявления каких либо неправомерных действий со стороны сотрудников полиции, в том числе и коррупционного характера, просим Вас обратиться в Управление собственной безопасности по телефонам:

8-701-121-93-35, 8-72533-5-85-15, либо по адресу: г.Туркестан, ул. Ерубаева 197е.

Мы свою очередь гарантируем конфиденциальность и принятие объективного решение по вашему обращению.