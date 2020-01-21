​Спасатели Шымкента 17 января дважды выезжали на спасение детей. В обоих случаях дети были закрыты изнутри.

​В 12.06 на номер «112» поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома трое детей закрыты изнутри. Мать не может открыть дверь. Спасательное подразделение, выехало на место происшествия, где с помощью слесарных инструментов открыло дверь снаружи.

В квартире действительно были дети без присмотра взрослых, сообщает пресс-служба Департамента по ЧС г. Шымкента.

​По завершению спасательной операции сразу же поступил еще один звонок с просьбой оказания помощи ребенку. В квартире 2-летний ребенок закрылся изнутри и самостоятельно открыть дверь не может, а на газовой плите готовится еда.

Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, с помощью лестницы снаружи проникли на балкон и вошли в квартиру. Спасатели обнаружили в квартире ребенка, он был жив-здоров, на плите готовилась еда.

В аварийно-спасательной работе были задействованы 5 спасателей оперативно-спасательного отряда.

​Благополучно передав малыша матери, спасатели напомнили правила безопасности в быту: не оставлять детей одних без присмотра и не оставлять включенной газовую плиту.