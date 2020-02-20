– Даурен Сабитович, когда год назад Вас назначили акимом Кентау, как восприняли это известие? Стало ли оно неожиданным?

– Каким Вам показался город, когда вернулись сюда акимом?

– Уставшим, если такое определение можно применить по отношению к городу. Я видел его разным, в разные годы. Во время моей учебы в школе он был еще процветающим, хотя это были уже перестроечные времена.

Несмотря на то, что я уехал учиться в институт в другой город и даже другую область, периодически приезжал сюда и наблюдал постепенный процесс упадка.

Когда вернулся сюда работать, здесь уже намечался определенный социально-экономический подъем, потому что Туркестан получил статус областного центра, а мы – самый ближайший к нему город. Аким области Умирзак Шукеев во всех своих выступлениях подчеркивает, что Кентау будет развиваться параллельно с Туркестаном.

– Получается, перенос областного центра послужил своеобразным импульсом для развития Кентау?

– Однозначно. Первый индикатор перспективности населенного пункта – это цены на недвижимость. В последние полтора года они взлетели, а на аренду в некоторых районах города стали выше раз в десять. И спрос на земельные участки возрос.

А если землю покупают, то идет строительство, что, в свою очередь, порождает спрос на стройматериалы, рабочие руки. Одно­значно, это содействует ­появлению деловой активности.

– Даурен Сабитович, Вам приходится учитывать реакцию земляков, принимая те или иные решения? Или Вы не оглядываетесь на мнение горожан?

– Я привык работать системно, поскольку имею большой стаж работы в финансовых органах. Там всегда требовался четкий план действий. Когда меня в апреле прошлого года назначили акимом, первым делом принялся за разработку трехлетнего плана развития Кентау. Его мы обсудили с горожанами, депутатами городского маслихата, с членами общественного совета.

Я доложил о том, что намерен сделать на протяжении трех лет. В ходе коллективного обсуждения в план были предложены дополнения, что-то пришлось поменять. Теперь движемся по заранее намеченной «дорожной карте».

– На чем зиждется Ваш план? Что положено в его основу?

– Чем город отличается от других населенных пунктов? Городской инфраструктурой. Кентау в нынешнем году исполняется 65 лет. В 1955-м его начали строить, и с тех пор никакого капитального ремонта городской инфраструктуры, по большому счету, не было.

Если мы говорим об инженерных сетях, то общая протяженность только канализации и водопровода составляет около 400 километров. Все они изношены на 80%. Сюда же можно добавить магистральные сети теплоснабжения.

Средний возраст многоэтажных домов – почти 40 лет. Они тоже ветшают. Ведь все это время, повторюсь, капитальный ремонт ни разу не проводился…

Добавьте сюда сети электроснабжения, дороги, наконец… Все это также нужно приводить в порядок. Есть соответствующие программы по модернизации жилого фонда, по восстановлению и капитальному ремонту инженерных сетей.

Постепенно эта работа ведется. В комплексный план развития Туркестанской области вошли два краеугольных инфраструктурных проекта, касающиеся Кентау. Это модернизация тепловых сетей и реконструкция канализационной системы, предполагающая также строительство новых очистных сооружений.

Первый проект изначально предполагал модернизацию ТЭЦ-5. ­Потом мы предложили взглянуть на эту задачу под несколько иным углом. Дело в том, что речь идет не столько о реконструкции теп­лоэнергоцентрали, – необходимо привести в порядок всю систему теплоснабжения.

– Это была Ваша идея поменять угол зрения?

– Я ее лишь озвучил, она лежала на поверхности. В городе начинается газификация. Понятное дело, что газ – самое экологичное топ­ливо. Мы подсчитали, во сколько обойдется приведение в порядок ТЭЦ-5 и сетей теплоснабжения, и сравнили со стоимостью установки автономного отопления.

Оказалось, разрыв в цене в 4 раза, не считая того, что автономное отопление создает больше удобств горожанам, поскольку предполагает наличие горячей воды в квартирах. С большой долей вероятности можно говорить, что мы пойдем по этому пути. Пока сделан один экспериментальный дом, чтобы убедиться в эффективности всего проекта, а заодно проработать законодательные основы.

– Насколько это безопасно, ведь пятиэтажки старой конструкции не приспособлены для автономной системы отоп­ления?

– Сейчас технологии шагнули вперед. В свое время я работал в Омске, где построили целый мик­рорайон, который обогревался при помощи индивидуальных газовых котлов. Их устанавливали в каждой квартире пяти­этажных домов.

Мы изучили в Кентау сущест­вую­щие СНиПы, поскольку звучали опасения, что это небезопасно. Так вот, если раньше по СНиПу комната, где монтируется газовый котел, должна была иметь определенную кубатуру, чтобы кислорода хватало дышать людям и обеспечивать горение, то сейчас газовые котлы идут с закрытой замкнутой газовой горелкой, для их эксплуатации нет необходимости соблюдать требование по площади.

Пламя не сжигает кислород внутри комнаты, потребляет кис­лород с улицы. Да, в пятиэтаж­ках Кентау не предусмотрены вентиляция и вытяжка, нужно монтировать специальные короба снаружи. Мы нашли техническое решение, опробовав его в экспе­риментальном доме. На мой взгляд, предложено очень хорошее решение, и на его основе мы теперь оформляем технические условия и экспертные заключения.

Более того, этот эксперимент собираемся масштабировать на весть город. Тем более что в Кентау нет домов выше пяти этажей. Так что автономное отопление при помощи газовых котлов – хороший вариант решения проб­лемы. Для людей тоже удобно, поскольку они сами смогут регулировать систему отопления в своей квартире. Климат у нас такой, что иногда к концу октяб­ря становится сильно холодно, а ТЭЦ-5 еще не запущена. Люди начинают включать электроприборы, чтобы не замерзнуть.

Автономная же система позво­ляет включать отопление по мере необходимости и точно так же выключать, если становится теп­ло. Кроме того, эти котлы позво­ляют иметь горячую воду, а значит, отпадает необходимость устанавливать еще и водонагреватели и платить дополнительные деньги за электроэнергию. Я уж не говорю о комфорте, который получают горожане.

– Получается, в ТЭЦ-5 больше нет надобности, она исчерпала свой ресурс?

– В свое время ее строили как энергогенерирующую компанию для обслуживания шахт. По мере роста города пар пустили на обогрев жилья и учреждений, а также обеспечили горожан горячей водой. Газ для приготовления пищи в Кентау всегда был сжиженным, во дворах пятиэтажек устанавливали газгольдеры.

Со временем ТЭЦ-5 пришла в упадок, была приватизирована и снова вернулась в коммунальную собственность, когда город стал буквально замерзать. Горячее водоснабжение с тех пор так и не восстановили, каждая семья решает этот вопрос самостоятельно, устанавливая водонагреватели.

Сейчас при росте города мощностей ТЭЦ-5 недостаточно, чтобы обеспечивать теплом новостройки. Для этого необходимо на теплоэнергоцентрали строить новые насосные станции и прокладывать новые теплосети.

При этом сколько бы мы ни утепляли трубы, потери тепла составляют не менее 17%, и они не уменьшаются. Получается, греем воздух или землю, если это не воздушные, а подземные сети.

Когда отопительный котел стоит непосредственно в квартире, потери тепла сводятся к нулю. При этом ежегодно около 150 миллионов тенге из городского бюджета тратится на подготовку к отопительному сезону ТЭЦ и раза в два больше – на закуп угля. Из-за больших тепловых потерь ТЭЦ не окупает свою работу.

– Так что же все-таки будет с ТЭЦ-5? Исчезнет ли она со временем с карты Кентау?

– Рассматриваются несколько вариантов. Первый из них предполагает перевод станции на генерирующий источник электроэнергии. Тут надо хорошо просчитать и проанализировать эффективность, учитывая рост создания альтернативных источников энергии. К тому же надо учитывать экологические требования. Если топливом останется уголь, то это дополнительные расходы на его доставку. Плюс загрязнение атмосферы.

Будем считать и думать. Если все это будет экономически невыгодно, то пойдем по пути консервации.

– Не пытались подсчитать, сколько было вложено бюджетных денег в этот тепловой источник за четверть века?

– Я так скажу, сколько бы ни вкладывали, это нельзя считать капитализацией ТЭЦ. Тут речь, скорее, идет о латании дыр. Чтобы сейчас восстановить ТЭЦ-5 и привести в порядок тепловые сети, потребуется 40 миллиардов тенге. А все затраты на перевод Кентау на автономное отопление, установку в каждой квартире котла и монтаж системы отопления выльются в 10 миллиардов тенге. Лучше эти сэкономленные 30 миллиардов направить на другие инфраструктурные проекты.

– Вы о строительстве канализационных сетей и очистных сооружений, которые значатся в Комплексной программе развития Туркестанской области?

– И на этот проект в том числе. ­Реконструкция канализации будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. В свое время очистные соору­жения проектировались на город, площадь которого была значительно меньше нынешней.

Кентау растет, и мы должны перенести очистные сооружения подальше от жилых массивов, а заодно увеличить мощности с перспективой роста населения. Уже сейчас к канализационной системе подключаются новые жилые массивы, которые раньше обходились септиками.

Точно так же будем постепенно решать проблемы водоснабжения, строительства жилья. Есть специальные государственные программы – «Ақ бұлақ», «Нұрлы жер» и другие. На системе водоснабжения случаются порывы, аварии. Некоторые участки водопровода сильно изношены и требуют замены.

– Но ведь одно время проводилась модернизация водопровода?

– Да, это так, но есть вопросы к качеству. Я думаю, соответствующие органы будут разбираться в данном вопросе. Программа «Ақ бұлақ» осуществлялась в три этапа и на протяжении многих лет. На тех участках, что сделаны в самом начале, к примеру, зафиксировано негативное влияние грунтов на целостность трубы. Это все мы сейчас выясняем.

– К Кентау сейчас относится 16 аулов. Там, наверное, тоже необходимо развивать инфраструктуру?

– Бесспорно. В прошлом году доходная часть нашего бюджета сос­тавила 40 миллиардов тенге. Такого показателя в истории города еще не было. Объем инвес­тиций в экономику достиг 24,4 миллиарда тенге. Так что положение заметно становится лучше.

Кроме республиканского бюджета, инфраструктурные проекты финансируются за счет бюджета области. К тому же есть такой хороший механизм, как государственно-частное партнерство. Он позволяет более рачительно и эффективно использовать деньги, поскольку у государства нет средств, чтобы финансировать все проекты одновременно.

Частный предприниматель строит за свои деньги, снижая нагрузку на бюджет. Для людей тем самым быстрее решается определенная проблема, а бюджет потом постепенно на протяжении ряда лет возмещает затраты. В то же время бизнес получает возможность немного заработать, чтобы дальше вложиться в очередной проект.

– В городе уже имеется опыт осуществления проектов на основе ГЧП?

– До моего назначения было построено несколько небольших спортивных комплексов, площадок для стрит-воркаута. Это незатратные проекты. Уже при мне был инициирован ряд инфраструктурных проектов, включая содержание улиц и дорог. Частный партнер определился по конкурсу в конце прошлого года, сейчас мы с ним подписываем договор. Перед ним стоит задача за 5 лет привести дороги в хорошее состояние.

В прошлом году на основу ГЧП перешла санитарная очистка города и замена ламп уличного освещения. Не могу сказать, что все идет гладко, поскольку это первый для Кентау подобный инфраструктурный проект. Мы там пытаемся поставить все на надежные рельсы. Помимо этого, по ГЧП сейчас предлагаем такие лоты, как озеленение города, установка видеонаблюдения на дорогах и во дворах для улучшения ситуации с правопорядком, строительство жилых многоэтаж­ных домов.

Более 4 тысяч граждан ждут от нас решения жилищного вопроса. В 2020-м планируем построить 10 домов на 600 квартир. Их возведение начали в прошлом году. Долгостроев у нас нет, финансирование идет по графику.

Введена в эксплуатацию новая поликлиника на 500 посещений в смену. В ближайшее время в городе появятся теннисные корты, велодорожки, баскетбольные, волейбольные и футбольные площадки.

– Город растет, развивается, улучшается инфраструктура. А есть ли чем заняться людям или кентаусцы по-прежнему живут за счет работы вахтовым методом?

– Сейчас в городе проживают 68 тысяч человек. Если добавить сюда население четырех ближайших аулов, которые исторически входили в состав Кентау, то получаем уже 90 тысяч человек. Вместе с населением 12 аулов, которые перешли к нам от Туркестана, у нас 206 тысяч населения.

Кентау заложили благодаря строительству комбината «Ачполиметалл». Предприятие обеспечивало работой около 15 тысяч человек. Умножаем на коэффициент семейственности – на четыре и получаем 60 тысяч жителей. То есть одно это предприятие решало вопрос занятости для целого города.

Комбинат закрылся, породив огромную безработицу. Также закрылись экскаваторный завод, швейно-трикотажная фабрика. Работает только трансформаторный завод, динамично развиваясь и давая работу 1 200 жителям. Но это в 10 раз меньше, чем когда-то было занято на «Ачполиметалле».

Занятость у нас обеспечивают также бюджетная сфера, малый и средний бизнес. Безработица на уровне 5%, показатель сопоста­вим со средним по республике. Понятно, что в городе есть самозанятые, которые ведут частное хозяйство и ни в чем не нуждаются. Но есть среди них и те, кому нужны помощь и внимание со стороны государства. Мы над этим сейчас работаем.

Измененная модель АСП стимулирует людей к труду, и мы готовы помочь горожанам найти применение своим рукам. Помимо этого, из городского бюджета выделяем деньги на общественные работы, так что те, кому не удалось трудоустроиться, могут до 6 месяцев заниматься очисткой улиц, озеленением и благоустройством. Есть также спрос на помощников для социальных служб, правоохранительных органов.

– Даурен Сабитович, а как развивается местный аграрный сектор, ведь теперь Кентау «прирос» внушительной сельской зоной?

– Основным источником роста доходов населения я как раз и вижу сельское хозяйство, учитывая, что с присоединением 12 аулов у нас 60% населения проживает в сельской местности. Ежегодно растет доля сельскохозяйственного производства в экономике города. Сейчас работаем над созданием продовольственного пояса, планируя увеличить сбор урожая.

Этому будет способствовать привлечение инвестиций и передовых технологий в сельское хозяйство, а также объединение домашних хозяйств в сельскохозяйственные кооперативы.

Второе направление – наполнение индустриальной зоны. Там около десяти проектов запланировано, два объекта уже введены в эксплуатацию и даже вышли на проектную мощность. Их совокупный объем выпуска товарной продукции за прошлый год составил около 600 миллионов тенге.

Росту промышленного сектора будет способствовать и свободная экономическая зона, которая сейчас закладывается близ населенного пункта Орангой. Правительство поддержало этот проект, инициированный акимом области. Под него выделено 300 гектаров земли. Там появятся небольшие заводики, которые будут выпускать детали для того же трансформаторного завода, работая на импортозамещение. Хотя, конечно, они не восполнят то число рабочих мест, которые давал в свое время «Ачполиметалл».

– Близость Туркестана Вы не рассматриваете как возможность развития туризма?

– Это наше третье направление, позволяющее увеличить благосостояние жителей Кентау. Посередине между Туркестаном и Кентау строится международный аэропорт. Понятно, что цент­ром притяжения будет мавзолей Яссауи. ­Но я считаю, что туристы не упустят возможность познакомиться с окрестностями Кентау. Город обладает огромным рекреа­ционным потенциалом: рядом горы, чистые горные реки, свежий воздух, прохлада. Есть условия для экотуризма, есть места для паломничества. Тот же Карнак, в котором отливали Тайказан для мавзолея. На это мы тоже делаем большую ставку.

Туризм всегда предполагает развитие сферы услуг. Те же рес­торанчики, небольшие гостиницы, служба такси, услуги гидов… Я думаю, что сейчас основным местом приложения рабочих рук станут малый и средний бизнес, сфера услуг, сельское хозяйство и новые предприятия в свободной экономической зоне.

– При каких условиях будете считать, что Ваша миссия как акима Кентау выполнена успешно?

– Прежде всего, если будем следовать трехлетнему плану, который согласовали с общественностью. И тогда на выходе получим около 90% хороших дорог в городе. Полностью возьмем под контроль при помощи видеонаб­людения улицы и дворы, обеспечив тем самым безопасность и порядок.

Город будет полностью газифицирован, создадим автономную систему отопления. Понимаю, что это довольно амбициозная цель, ведь у нас примерно 12 тысяч квартир, и каждую из них необходимо переделать. К слову, это тоже обеспечит новые рабочие места, причем квалифицированные, ведь в основе проекта лежит прежде всего безопасность наших жителей.