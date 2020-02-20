Новые времена Кентау
После сильного спада в лихих 90-х, который пережил Кентау с его 65-летней историей, в последние годы в моногороде началась новая эпоха, он развивается, постепенно возвращая былую ухоженность и привлекательность. О том, как и чем живет город, что изменится в его облике за три ближайших года, в интервью нашему корреспонденту рассказал аким населенного пункта Даурен Махажанов, пишет издание Кazpravda.kz
– Даурен Сабитович, когда год назад Вас назначили акимом Кентау, как восприняли это известие? Стало ли оно неожиданным?