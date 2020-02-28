Гороскоп на март 2020

Приходит весна, и вместе с этим рождается желание активно работать над достижением поставленных целей. Такое стремление действовать обусловлено влиянием красной планеты: весь месяц Марс находится в размеренном и планомерном знаке Козерога, который дает ему небывалую силу и мощь.

Важно только помнить о том, что необходимо как следует продумывать свои идеи, пропуская их через призму рациональности: именно это поможет быстро осуществить задуманное!

Упорный труд – ключ к успеху в марте!

есь месяц вы будете чувствовать в себе нарастание конструктивной созидательной энергии, а также желание сделать наконец что-то выдающееся! Возможно, именно это и приблизит вас к долгожданным результатам. Честолюбие и профессиональные амбиции правят бал, однако на пути к цели не исключены определенные препятствия. Излишняя жесткость в отношении с другими может изрядно подпортить репутацию, а острое желание командовать способно настроить против вас даже самых дружелюбных коллег.

Стоит заметить, что по мере движения месяца к завершению динамика будет все более выраженной. Здесь Марс соединяется сразу с несколькими планетами, и все они акцентируют его напористость. В частности, Сатурн придает пробивную силу и делает более вероятными любые профессиональные достижения, но то же время он способствует возникновению неуправляемых ситуаций и проявлению агрессии.

Кроме того, до середины марта многих будет тяготить стойкое ощущение того, что прошлое не отпускает. Ничего удивительного: вплоть до 10 марта Меркурий будет находиться в фазе ретроградного движения, и этот период характеризуется некоторой потерей связей с реальностью и трудностями в поддержании привычного порядка. Впрочем, звезды советуют не грустить и не отчаиваться, а вместо этого использовать данное время для созерцательного взгляда внутрь себя.

Также вторая половина марта обещает устроить настоящий праздник для всех влюбленных! Дело в том, что Венера сейчас весьма гармонична и добра, а это значит, что пора заняться налаживанием личной жизни и посвятить время приятному времяпрепровождению в компании второй половины.

Главные звездные события марта 2020 года

8 марта – 1 апреля – соединение великодушного Юпитера и Марса.

Аспект благоприятно повлияет на общий фон жизни и подарит необходимую энергию для свершений. Будьте готовы к тому, что успех сейчас сопровождает практически любую деятельность, особенно связанную с физической активностью и деловой хваткой.

24 марта – 3 апреля – тригон Венеры и мистического Плутона.

Финансовые дела в этот период идут просто отлично, в ряде случаев оправдан даже небольшой риск и проба сил в каком-либо непривычном деле. Также возрастает потребность в любви и завязывании новых отношений. Сейчас можно и нужно принимать важные решения.

18 – 29 марта – секстиль притягательной Венеры и Нептуна.

Более тонкое восприятие прекрасного и желание гармонии во взаимоотношениях будут задавать темп личной жизни в течение действия аспекта. Постарайтесь не связывать себя чужими тайнами и аккуратно относиться к обязательствам.

15 – 28 марта – секстиль Меркурия и хлесткого Урана.

Творческое мышление, присущее многим в данный период, поможет решить многие рабочие и межличностные неурядицы. Выход из ряда затруднительных ситуаций может быть найден в обход привычной логики с использованием нестандартного подхода. Отличное время для интеллектуальных занятий!

28 февраля — 18 марта – соединение Солнца и неуловимого Нептуна.

Фантазия в эти дни разыгрывается до такой степени, что мы сами можем легко стать ее жертвами! Разум затуманивается, и сила иллюзий вступает в свои права. Чтобы избежать негативных последствий, действуйте продуманно и не позволяйте себе совершать импульсивные поступки. Помимо прочего, стоит избегать опасного чужого влияния.

28 февраля – 9 марта – квадрат Венеры и строгого Сатурна.

Сейчас многие почувствуют потребность замкнуться в себе и не делиться сокровенными мыслями даже с самыми близкими. Холодность в отношениях может создать впечатление, что в семье произошел разлад, однако не отчаивайтесь: это лишь временное состояние.

Главные тенденции марта для знаков Зодиака

Рыбы, Тельцы, Водолеи и Козероги могут наслаждаться тем, что весь март они находятся в центре внимания окружающих. В это время они чрезвычайно привлекательны и уверены в себе, поэтому стоит использовать его для завязывания новых знакомств и достижения социально значимых целей.

Представителям знаков Близнецы, Овен, Дева и Стрелец в марте судьба приготовила много счастливых случаев и шансов: необходимо только вовремя разглядеть их и успеть воспользоваться! Хорошо складываются рабочие командировки и отношения с коллегами.

Для Весов, Раков, Скорпионов и Львов сейчас главное – поберечь нервы и силы. Возможно, им предстоит столкнуться с препятствиями и некими обстоятельствами, которые способны существенно осложнить жизнь.

Астролог Надежда Зима