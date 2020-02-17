МВД Казахстана прокомментировало рассылку в социальных сетях и мессенджерах с рекламой игры «Котел» или «Черная Касса», сообщает zakon.kz.

Согласно данным МВД, в 2018 году было зарегистрировано 103 факта создания финансовых пирамид, в 2019 году — 23. С начала текущего года зарегистрировано четыре факта создания финансовой пирамиды.

«Несмотря на предупреждения, казахстанцы не перестают попадаться «на удочку» различных схем мошенничества. Организаторы подобных структур придумывают новые легенды, устраивают громкие презентации и широко рекламируют свою противоправную деятельность. А любители легкого заработка, не задумываясь, отдают свои деньги, рассчитывая на быстрое обогащение», – сообщили в пресс-службе МВД.

За создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества (ст. 217 УК РК).