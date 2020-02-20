С помощью мобильного приложения «DARIKZ» любой гражданин Республики Казахстан может просмотреть весь перечень лекарственных средств

С помощью мобильного приложения «DARIKZ» любой гражданин Республики Казахстан может просмотреть весь перечень лекарственных средств, зарегистрированных на территории РК. Пользователю доступны:– инструкция по медицинскому применению;– макеты упаковок;– способы применения;– сертификаты;– полное наименование ЛС;– информация о производителе;– номер регистрационного удостоверения;– перечень аналогов;– предельные цены и многое другое.Для удобства пользователей в приложении реализованы следующие возможности:– Сканирование упаковки;– Раздел новостей;– Подача жалоб на цену в аптеке;– Различные фильтры для поиска; – Избранные. Мобильное приложение «DARIKZ» предназначено для населения РК на бесплатной основе на платформах IOS и Android.Ссылка для скачивания на Google playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=kz.dari Ссылка для скачивания на AppStorehttps://apps.apple.com/kz/app/darikz/id1457805391

Опубликовано Министерство здравоохранения Республики Казахстан Среда, 19 февраля 2020 г.