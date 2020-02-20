По социальным сетям с утра стала идти рассылка о сбежавшем солдате-срочнике, который перед побегом украл с охраняемого склада воинской части большое количество оружия.

Воинская часть расположена в населенном пункте Бадам.

Выяснить, что произошло в реальности было очень сложно. Все запросы журналистов к военным оставались без ответа.

Но в районе воинской части жители заметили огромное количество людей в форме: военных и полицию.

В пресс-службе главной военной прокуратуры пояснили, что возбуждено уголовное дело по факту пропажи оружия. Информацию подтвердил заместитель начальника Шымкентского гарнизона Ермек Шалбаев.

Мы ждем официальное сообщение о происходящем от пресс-службы Министерства обороны РК.