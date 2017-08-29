Шымкентцы пришли к библиотеке им. А.С. Пушкина, поверив в рассылку о бесплатной раздаче школьных принадлежностей

Не смотря на неоднократные предупреждения о фейковой рассылке, в Шымкенте десятки родителей школьников поверили фальшивому сообщению о бесплатной раздаче ранцев и канцелярских товаров в школу. С девяти часов утра недовольные мамы и папы вместе с детьми собрались возле библиотеки им. Пушкина и одного из университетов Шымкента, в здании которого ранее была библиотека Пушкина.

Все они до последнего надеялись, что рассылка окажется не фейком, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Анастасия Новикова.

Многие в надежде получить бесплатные школьные принадлежности и рюкзаки даже пропустили пробный день в школах. Люди ждали организаторов акции несколько часов. Естественно, никаких бесплатных ранцев не было, людям пришлось разойтись.

Наталья Косарева, жительница Шымкента: «Сказали же, приходить к 9 часам, и сказали, что примут всех, и всем раздадут школьные принадлежности. Но время уже десятый час, а никто не может ответить: правда это — не правда, нас никто не встречает, поэтому не знаем куда идти дальше, что делать?»

Напомним, на прошлой неделе в соцсетях и по мессенджерам разошлось сообщение, в котором сообщалось: «29 августа в 9 утра все те, у кого есть дети 2010-2011 годов рождения, смогут бесплатно получить ранцы со школьными принадлежностями». Организатором благотворительной акции был указан несуществующий фонд Кулибаева.

Как сарафанное радио, сообщение, судя сегодняшнему по количеству людей возле библиотеки Пушкина, пересылалось сотни раз. Причем, не только в Шымкенте. Аналогичные сообщения получили жители Алматы, Астаны, других крупных городов в регионах.

Примечательно, что в сообщениях не был указан город, якобы, благотворительной акции. А библиотека имени А.С. Пушкина, как выяснилось, обнаруживается в любом населенном пункте.

Практически сразу появился и ответ на сообщение. Представитель НПП «Атамекен» опроверг раздачу школьных принадлежностей у библиотеки им. Пушкина, сообщение о которой массово получают шымкентцы. На своей страничке в Фейсбуке Канат Сахариянов, председатель наблюдательного совета, отметил, что сообщение о благотворительной раздаче школьных принадлежностей, возможно, чья-то провокация.

«Друзья, в соц сетях и по мессенджерам расходится такая информация. Данная информация не имеет никакого отношения к Тимуру Кулибаеву, Председателю Президиума НПП «Атамекен»! Возможно, это провокация злоумышленников. Прошу репост», — написал Канат Сахариянов.