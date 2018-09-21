В Едином национальном пенсионном фонде (ЕНПФ) РК опровергли информацию, рассылаемую в мессенджерах, о выплате всем вкладчикам 150 тысяч тенге в связи с инфляцией.

Там заявили, что это всего лишь слух.

В Казахстане действует уникальная модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. Государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесённых вкладов с учётом уровня инфляции на момент выхода на пенсию. Выплата разницы представляет собой единовременную выплату за счёт бюджета. Право на это вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, это право имеют инвалиды І и ІІ группы при бессрочной инвалидности; лица, выехавшие на ПМЖ из Казахстана; иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие ОПВ (обязательные пенсионные взносы), ОППВ, а также наследники в случае смерти наследодателя, сообщает пресс-служба фонда.

Чтобы получить выплату гарантии от государства, нужно обратиться с заявлением в районный Центр социальных выплат (бывш. райсобес). Расчёт производится в индивидуальном порядке и переводится на банковский счёт заявителя.

ЕНПФ просит вкладчиков относиться критически ко всякого рода сообщениям, распространяемым в социальных сетях, и доверять только официальным источникам.