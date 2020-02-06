Второй год родители 13-летнего подростка из Казыгурта пытаются привлечь к ответственности тех, кто насиловал их сына в школьном туалете, передает Первый канал Евразия.

Под давлением полиции, родителей подозреваемых и руководства школы им пришлось забрать свое заявление и переехать в Алматы.

Здесь они обратились за помощью к детскому Омбудсмену и СМИ, в надежде, что добьются справедливости.

Над ребенком издевалась группа ребят из 8 человек. Мальчик не мог оказать им сопротивление, а после угроз боялся сообщить об этом взрослым. Однако матери все же удалось выяснить, что произошло с сыном, и обратиться в полицию. Но к ответственности до сих пор никто не привлечен.

БУХАРБАЙ АЛИМБАЕВ – ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: «Среди тех ребят, кого подозревают, есть один ученик, участник математической олимпиады, он занял III место. Семья очень хорошая. Я очень удивился, когда узнал, что он в этом мог принимать участие. Даже не поверил, если честно».

Мать пострадавшего говорит, что родители подозреваемых, руководство школы и полиция во время следствия пытались оказать давление на ее сына. Они хотели добиться того, чтобы он отказался от обвинений, и это им удалось. Директор учебного заведения, в свою очередь, все отрицает.

Семье пришлось переехать в Алматы. Здесь провели независимую экспертизу, которая подтвердила слова мальчика. Но теперь им опять поступают звонки с угрозами.

МАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ПОДРОСТКА: «После этого нам звонили с РУВД, хоть дело закрыли, чтобы мы с ребенком вернулись назад, и экспертизу прошли там. Если по-хорошему не приедем, нас свяжут и все равно привезут, чего бы это не стоило. После этого я обратилась к Аружан».

Но даже обращение к правозащитникам не всегда гарантирует доведения до судебных разбирательств. К делу приходится подключать СМИ, хотя сами родители с самого начала не хотели привлекать общественность к своей трагедии.

АРУЖАН САИН – УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА: «Для нас это шаг от отчаяния. Потому что мы понимаем, что нам не удается законными способами и теми шагами, которые мы предпринимаем, когда к нам обращаются родители детей пострадавших от насилия, добиться справедливости».

Между тем, как сообщили в телефонном интервью представители департамента полиции региона, уголовное дело возобновлено, начато досудебное расследование.