26 мая в городе Шымкенте было совершено страшное преступление в отношении женщины, мамы двоих детей, сообщает Otyrar.KZ.

С родственниками потерпевшей связался министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Сразу написала представитель Фонда медстрахования, мы рассказала ей подробности данного преступления. В итоге, чтобы быстро решился вопрос, она сама в качестве благотворительной помощи оплатила за пять месяцев страховку потерпевшей из собственных средств!

Теперь наша подзащитная официально имеет статус ЗАСТРАХОВАНА! И может требовать все какие ей требуются виды медпомощи за счёт пакета ОСМС! Чему мы очень рады и благодарны!

Кроме этого очень оперативно отреагировал горздрав Шымкента, к потерпевшей утром приехала скорая помощь и ее госпитализировали в ГБ №1 в отделение челюстно-лицевой хирургии!» — написали в фонде Немолчиkz.

Наполним, недалеко от ее дома на нее было совершено нападение, в группе лиц, в интересах следствия подробности мы рассказать не можем. Предположительно женщина была изнасилована и ее пытались убить.

Она сильно избита, ее душили целофанновым пакетом, на шее четко видны следы удушения. У женщины выбиты зубы, сломана в трех местах челюсть, сломаны ребра, сильнейшее сотрясение мозга.

Преступники истязали ее до потери сознания, видимо подумали, что она умерла, накрыли ее ветками и ушли. Женщина чудом выжила, очнулась в семь утра и смогла дойти до дома.