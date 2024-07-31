Закон о торговле людьми: В уголовный кодекс РК вводятся новые составы преступлений

5 июля текущего года главой государства подписан закон Республики Казахстан «О противодействии торговле людьми», который вступит в силу через 60 календарных дней после первого официального опубликования, то есть 5 сентября 2024 года.

Этот закон представляет собой важный шаг в борьбе с торговлей людьми и содержит ряд новых понятий и подходов.

Основные нововведения закона:

Новый понятийный аппарат: Закон вводит такие понятия, как «жертва торговли людьми», «потенциальная жертва торговли людьми», «субъекты противодействия торговле людьми» и другие, которые ранее не были определены на законодательном уровне.

Концепция четырех «П»: В разработке закона учитывался международный опыт, основанный на концепции четырех «П» — партнерство, предупреждение, преследование и помощь жертвам.

Это включает:

Партнерство: Создание системы противодействия торговле людьми, которая охватывает работу государственных органов, гражданского сектора, межведомственных и региональных комиссий, а также основы международного сотрудничества.

Предупреждение: Улучшение механизмов профилактики, включая оценку рисков, анализ причин торговли людьми и разработку мер для минимизации и предотвращения ее распространения.

Преследование: Введение отсылочной нормы на уголовное законодательство, которое предусматривает ответственность за все формы торговли людьми, включая принудительный труд, попрошайничество, сексуальную эксплуатацию и извлечение органов.

Помощь жертвам: Ориентированный на жертву подход, который включает защиту и помощь, что обеспечит жертвам лучшее понимание своих прав и возможность обращения в полицию. Закон сохранит и дополнит существующие права жертв торговли людьми.

Новые криминализированные составы преступлений:

В уголовный кодекс вводится новая категория преступлений, связанных с торговлей людьми, включая понятие «иные услуги сексуального характера», оказываемые дистанционно через интернет.

Вводится уголовная ответственность за:

Вовлечение лиц, в том числе несовершеннолетних, в оказание услуг сексуального характера и сводничество.

Пропаганду и рекламу проституции и других сексуальных услуг.

Организацию притонов для занятия проституцией и других услуг сексуального характера с использованием телекоммуникационных сетей.

Устанавливается уголовная ответственность за получение сексуальных услуг от несовершеннолетних лиц.

Исключается освобождение от уголовной ответственности за примирение по преступлениям, связанным с торговлей людьми.

Вводится право потерпевших на получение специальных социальных услуг.

Изменения в кодекс об административных правонарушениях:

Устанавливается ответственность должностных лиц медицинских организаций и организаций по защите прав ребенка за несообщение о фактах оставления новорожденных, поступления и доставки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в органы опеки и прокуратуру.