13-летнюю жертву насилия выгоняют из школы — интерната в Шымкенте

13-летнюю жертву насилия отказались принять все школы Ордабасинского района Южно-Казахстанской области. Теперь и руководство школы-интерната в Шымкенте требует от родителей, чтобы Ж. покинула их учебное заведение, сообщает NUR.KZ.

«Мне позвонил директор школы и сказал, чтобы я забрала свою дочь, так как они не знали, что она «испорченная»», – рассказывает мама девочки.

После выхода статьи приехали специалисты отдела образования Ордабасинского района и надавили на мать Ж., чтобы она написала расписку.

«В своей расписке я написала, что моей дочери была оказана всесторонняя помощь со стороны акимата и отдела образования района. Что с моей дочерью работали специалисты, лечили ее и что у меня нет никаких претензий. Написала, так как боялась, что мою дочь исключат из школы. Но, как оказалось, зря. Теперь ее выгоняет директор шымкентской школы-интерната», – рассказывает, не сдерживая слез, мать изнасилованной девочки.

Напомним, ранее сообщалось, что после трагедии девочку не принимали ни в одну из школ Ордабасинского района. Тогда мать устроила Ж. в школу-интернат Шымкента, скрыв от директора школы информацию о произошедшем.

Известный юрист Айгуль Орынбек, которая взялась за дело Ж., выяснила несколько причин, почему руководство школы-интерната против данной ученицы.

«Сколько ни объясняй права ребенка руководству школы, а результата нет. У них какие-то необоснованные и одновременно безрассудные предположения по поводу девочки, такие как, что Ж. может по ночам уйти с незнакомым мужчиной, завидовать другим девочкам, задушить их во сне, или вообще покончить с собой. По их мнению, жертва насилия должна учиться отдельно. К сожалению, в нашей стране нет таких специализированных учреждений. Надеюсь, что министр образования откроет такое заведение, так как в Казахстане очень много пострадавших детей-школьников и им надо как-то дальше жить с этим. Это мое личное предложение к господину Сагадиеву. Через несколько дней из интерната заберем документы. Сейчас одна цель — найти школу, которая примет Ж. Если сказать честно, педагоги не очень стремятся преподавать ребенку, пережившему насилие», – рассказала юрист.

Директор общественной организации «Не молчи» Дина Смаилова считает, что на всех директоров, которые отказались принять Ж. в школу, надо подать в суд.

«Прочитав статью, я поняла, что права ребенка были ущемлены. Кто дал право директорам не принимать ребенка в школу? Родители должны подать в суд на каждого директора, который отказался принять ребенка и потребовать моральный ущерб. Я уверена на сто процентов, что они выиграют. Почему местные власти не направили их в специализированную организацию, ведь в Шымкенте такая есть. По моему мнению, сотрудники акимата, которые не помогли матери и не дали телефоны и адреса организаций, которые работаю в интересах жертв насилия, подрывают политику государства. Они в итоге ведут к тому, что люди не верят в государство из-за нерадивости этих недобросовестных директоров школ и сотрудников акимата», – сказала Дина Смаилова.