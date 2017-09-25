В Ордабасинском районе ЮКО 13-летняя девочка стала жертвой неоднократного насилия

В Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области 13-летняя девочка стала жертвой неоднократного насилия. Об этом вопиющем случае корреспонденту NUR.KZ рассказала мать девочки.

Женщина рассказала, что ее дочь изнасиловал один из строителей, которых она наняла для заливки фундамента сарая. Работать они начали в марте.

«Для строителей готовила еду и перед работой просила свою старшую 13-летнюю дочь Ж., чтобы она согревала и отдавала еду. Один из строителей работал до обеда, пообедав, уходил пасти баранов. Второй строитель по имени Ербол А. 1987 года рождения, в один из дней, купил водку, напился, завел мою дочь в гостевую комнату и изнасиловал. В последующие дни преступник, дождавшись, когда мы с мужем уйдем на работу, а младшие дети в школу, насиловал ее еще в общем 5-6 раз. Дочь ничего мне не рассказывала, потому что Ербол ей угрожал, что убьет ее. Я стала замечать неладное, когда она приходила ко мне на работу и просила, чтобы я ее не отправляла домой, что она хочет быть со мной рядом. Но я решила, что это простые капризы», – рассказывает мать девочки.

Учителя в школе предупредили родителей Ж., что у нее ухудшилась успеваемость. Дочь так и не открылась матери и терпела насилие, пока в мае ее младшая сестренка не стала свидетелем происходящего.

«В мае месяце у младшей дочери приболел живот и она осталась дома. В тот день она увидела как пришел Ербол и хотел изнасиловать Ж. Младшая дочь шла из туалета, когда услышали крики и визг старшей сестры.

Прибежав, она увидела, что мужчина раздел ее и собирается совершить насильственные действия. Она сильно закричала. Тогда растерявшийся насильник оделся и убежал. В тот день дочери ничего мне не рассказали.

Младшая дочь от страха отказывалась вставать с постели и дрожала как осиновый лист. После моих уговоров, она рассказала мне о произошедшем. Мы сразу же с мужем начали искать Ербола по всему аулу, как нашли, сдали в полицию», – рассказала мать девочки.

Дело об изнасиловании несовершеннолетней стало затягиваться, один раз даже закрывалось.

«Хоть мы и подали заявление об изнасиловании в мае, полицейские двум моим дочерям назначили пройти медицинскую экспертизу только в конце июля. Как так можно, два месяца допрашивать ребенка, а на экспертизу не отправить?

Врачи подтвердили факт насилия, но сказали, что неизвестно, Ербол совершил данные действия или другой мужчина, так как экспертиза была проведена очень поздно и никаких следов ДНК обнаружено не было.

В правоохранительных органах дело тянули как могли и оно даже один раз закрывалось. Через интернет нашла грамотного правозащитника.

Я очень переживаю, что преступник может остаться безнаказанным. Родственники Ербола продали новый построенный дом и приходили ко мне с деньгами, просили, чтобы я пожалела его беременную жену и его четверых маленьких детей, и закрыла дело», – рассказывает мать потерпевшей.

В свою очередь в пресс-службе ДВД ЮКО подтвердили данное преступление и дали официальный комментарий.

«Дело зарегистрировано по статье «Насильственные действия в отношении несовершеннолетних и направлено в Ордабасинский районный суд. Больше никакой информации дать не могу», – коротко сказала руководитель пресс-службы.

Как стало известно, первое закрытое заседание прошло 21 сентября, и законного представителя потерпевшей стороны не впустили в зал суда. Родители девочки взяли кредит, чтобы нанять хорошего адвоката и надеются, что суд накажет человека, испортившего жизнь невинному ребенку.

Отметим, что с потерпевшей 13-летней Ж. со стороны местных органов не проводилось никакой работы. Не оказывалась психологическая и правовая поддержка ни жертве насилия, ни ее семье.

Об этом случае узнали многие. Все школы Ордабасинского района после всего произошедшего отказались принять Ж. Сейчас девочка учится в Шымкенте.

До насилия Ж. была очень спокойная, сейчас ушла в себя и не разговаривает. Чтобы оказать психологическую помощь старшей дочери, оказавшейся жертвой неоднократного насилия и младшей, которая стала невольным свидетелем, у родителей нет средств.

Мать переживает, как бы старшая не совершила суицид. Так как в последнее время Ж. очень сильно похудела, стала бояться даже своей тени и рисует очень мрачные рисунки.