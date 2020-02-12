В отношении жителя Шымкента начато досудебное расследование по факту дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, сообщает Polisia.kz.

Мужчина за непринятие мер в отношении его знакомого, осужденного по ч. 2 ст. 191 УК РК, который нарушил ограничение в ночное время суток, установленным Специализированным межрегиональным судом, намеревался передать сотруднику Местной полицейской службы денежные средства в размере 20 000 тенге в качестве взятки.

Полицейский сообщил об этом факте в Управление собственной безопасности Департамента полиции города Шымкент, после чего в момент передачи денежных средств взяткодатель был задержан с поличным.