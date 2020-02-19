Журналисту издания Otyrar.kz рассказали подробности инцидента по делу избиения солдата Национальной Гвардии.

Информацию о том, что военнослужащий применил физическую силу в отношении солдата Национальной гвардии подтвердили. Заместитель командующего региональным командованием «Оңтүстік» Алкешев Ниязтай, пояснил, что суд уже вынес приговор, но в данное время обвиняемый продолжает служить в рядах Национальной гвардии. Однако после вступления приговора в законную силу, он будет уволен по отрицательным мотивам.

«Это было в конце прошлого года. Старшина допустил физическое оскорбление в отношении солдата срочной службы. Хочу отметить, что этот факт единичный. Данный военнослужащий сейчас осужден, приговор состоялся, но не в ступил в законную силу. После того как приговор вступит в законную силу, он будет уволен из рядов Национальной Гвардии по отрицательным мотивам. Пока проходит следствие, он в рядах Национальной Гвардии», — пояснил Ниязтай Алкешев, заместитель командующего региональным командованием «Оңтүстік» .

Пострадавший в результате инцидента солдат за медицинской помощью не обращался. Тяжкий увечий нет. Пострадавший продолжает проходить обязательную воинскую службу.

Журналисты пытались получить ответ в пресс-службе военного суда г. Шымкента, где корреспонденту пояснили, комментарии будут только после официального запроса.

Напомним, ранее baigenews.kz сообщал о том, что Военный суд Шымкентского гарнизона вынес приговор в отношении старшего специалиста учебного центра «Актас», начальника стрельбища местной воинской части Нацгвардии. Суд установил, что в октябре 2019 года старшина избил военнослужащего, который неправильно выполнил его приказ.