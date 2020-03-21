В связи с введением чрезвычайного положения в Казахстане, отменены праздничные мероприятия.

Акимат Шымкента призывает горожан не нарушать правила, установленные в режиме ЧП.

«Уважаемые жители города Шымкент! В связи с введенной в стране чрезвычайной ситуацией, в праздничные дни просим вас не выезжать в места массового скопления людей, не ходить по улицам без необоснованных причин. В случае крайней необходимости напоминаем, что нужно соблюдать максимальную осторожность и надеть маску», — сообщили в акимате г. Шымкента.

В Шымкенте на сегодня ситуация стабильная, зараженных коронавирусом граждан нет.