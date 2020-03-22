Любому пациенту, обратившемуся в городскую поликлинику №3 и № 13, медработники с помощью специального устройства измеряют температуру.

Медицинские организации работают в усиленном режиме, несмотря на выходные дни. В ходе осмотра поликлиник и. о. руководителя управления здравоохранения Темирхан Варзилов осмотрел готовность медицинских специалистов, работающих в режиме чрезвычайного положения.

Во всей медицинской организации введен строгий режим маски. Поликлиники работают в штатном режиме с 08.00 до 20.00.

Кабинеты медицинских организаций оснащены антисептическими средствами для мытья и обработки рук. Кроме того, в здании установлены антисептики для обработки рук.

Кроме этого, инвалидам и пожилым медикаменты доставляются на дом. Вакцинация детей проводится по плану. Беременные также принимаются в плановом порядке. Усилена работа по оказанию экстренной помощи в амбулаторных медицинских организациях.

Кроме того, руководитель управления лично поговорил по телефону, с пациентами которые находятся на домашнем карантине. Темирхан Варзилов призвал соблюдать установленный режим и поинтересовался у пациентов, как ведется наблюдение врачами.