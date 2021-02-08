Это поликлиники №№9, 11, 12, 14, а также реабилитационный центр для детей и взрослых на 400 мест. Кроме того, на территории городского родильного дома планируется строительство дополнительного корпуса родильного дома на 200 мест.

Напомним, в Шымкенте 123 учреждения здравоохранения — 36 государственных и 87. В них работают 4069 врачей и 9581 медицинский работник среднего звена сообщает Пресс-служба акимата города Шымкента.

В прошлом году были введены в эксплуатацию два новых медицинских объекта. В частности, построена поликлиника «Атамекен», которая может принимать 250 человек в смену. Учреждение предоставляет услуги жителям микрорайонов «Кайтпас-1», «Таскен», «Нуртас». Второй объект — инфекционный центр в микрорайоне «Асар». Сейчас там проходят лечение пациенты с пневмонией и КВИ.