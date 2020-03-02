Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области.

29 февраля на автодороге “Самара-Шымкент” вблизи поселка Белкопа Хромтауского района, произошло опрокидывание автомашины, в результате которого погибло 2 человека и 2 доставлены в ЦРБ Хромтауского района с различными телесными повреждениями.

Водитель автомашины житель Актобе управляя автомашиной “Тойота-Альфард” состоящий на регистрационном учете в Республике Армения, двигаясь со стороны города Аральск, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в правый кювет по ходу движения.

В ходе осмотра автомашины “Тойота-Альфард” установлено, что в ней отсутствуют фронтальные подушки безопасности, а также в автомашине переоборудовано рулевое управление с правой стороны на левую, что повлекло тяжесть последствия ДТП. Департамент полиции предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.