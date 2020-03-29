Если у вас нет острой необходимости, например, в еде или лекарствах, просим вас временно ограничить посещение торговых центров, рынков, парков, детских площадок и домов родственников и друзей.

Международный опыт показывает, что эпидемии быстро распространяются в людных местах, поэтому мы просим вас своевременно прислушиваться к предупреждениям компетентных органов.

Число людей, инфицированных коронавирусом во всем мире, превысило 600 тысяч человек. Число погибших от эпидемии в Италии, Европе, выросло почти до тысячи за один день. Все эти цифры указывают на то, что ситуация очень серьезная.

При акимате Шымкента создан специальный штаб по чрезвычайному положению. Эта структура выполняет работу в соответствии с поставленными перед ней целями и задачами.

Однако результаты мониторинга рынков города показывают, что жители Шымкента до сих пор не соблюдают простых правил безопасности. Поэтому мы просим вас не выходить на улицу без надобности, надевать маску и пользоваться антисептиками.

Помните: ваша личная безопасность — это безопасность всей страны!

По фактам нарушения режима ЧП можно обращаться в прокуратуру города по номерам: 115, 8 (7252) 53 91 84, +7 777 402 32 98 или по адресу: проспект Тауке хана, 97.