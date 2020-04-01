Об этом, в ходе онлайн-брифинга, рассказал первый заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкент Т.Серикбаев.

Он выступил с докладом об итогах работы Департамента за первый квартал текущего года и формате деятельности органа во время ЧС.

По словам спикера, одним из направлений профилактики коррупции является мониторинг государственных закупок. Он проводится через веб-портал «Единого окна закупок».

Основной целью мониторинга является выявление фактов завышения цен в государственных закупках, исключения нецелевого использования бюджетных средств и хищений.

«Только в текущем году нами проведен мониторинг закупок в сфере образования, природных ресурсов, экономики, занятости, а также труда и соцзащиты. В настоящее время по нашим рекомендациям пересмотрены цены на госзакупки в 7-ми государственных органах» — отметил Талгар Серикбаев.

К примеру, ГККП «Шымкентский государственный дендрологический парк имени А.Аскарова» запланировано закуп теплиц и металлических конструкций на общую сумму 57 млн тенге. При мониторинге были выявлены значительные завышения стоимости товаров, в результате внесенных рекомендаций указанные средства возвращены в бюджет.

Кроме того, управлением экономики и бюджетного планирования после внесенных рекомендаций пересмотрены цены на госзакупки по закупу дорогостоящих планшетов, а также Департаментом труда и социальной защиты населения снижены закупочные цены на картриджи. Сумма экономии составила порядка 8 млн тенге.

«В целом на сегодняшний день сумма сэкономленных бюджетных средств составила порядка 65 млн. тенге. Также пересматривается ряд государственных закупок, где ожидаемая экономия средств составит приблизительно — 440 млн. тенге.

Эффективное использование бюджетных средств, исключение хищений является приоритетной задачей нашего органа. Данная работа будет осуществляется на постоянной основе» — дополнил спикер.