Контакт-центр Правительства для граждан 1414 перешел на усиленный режим работы. Казахстанцы смогут проконсультироваться с операторами контакт-центра по вопросам получения госуслуг семь дней в неделю.

Как известно, в виду последних событий центры обслуживания населения приостановили работу на период карантина. Для того, чтобы справиться со шквалом поступающих обращений, консультативную помощь также оказывают 144 опытных и подготовленных сотрудников ЦОНов города Шымкент.

Кроме того, 49 работников приняли более 20 тысяч видеозвонков для регистрации услуг получателей в «Базе мобильных граждан» и удаленно помогли получить ЭЦП.

Отметим, что контакт-центры в Казахстане работают и в выходные дни с 9.00 до 14.00 часов, в будни с операторами можно связаться с 9.00 до 20.00 часов. Звонок бесплатный.

«За семь дней в наш контакт-центр поступило свыше 90 тысяч звонков. В основном казахстанцев интересуют вопросы по выплате пособия в размере 42 500 тенге, получение справок через egov.kz, а также вопросы назначения АСП», — добавила Алтынай Татаева.

Казахстанцы имеют возможность получать государственные услуги в электронном формате. В настоящее время более 80% государственных услуг доступно на портале egov.kz. Также некоторые услуги и сервисы доступны в мобильном приложении ЕgovМоbile, телеграм-боте eGovKzBot2.0 и социальных сетях Facebook и VK.