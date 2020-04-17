Назначен аким Байдибекского района

По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима Туркестанской области У. Шукеева ШАРИПБЕКОВ Ержигит Шарипбекович назначен акимом Байдибекского района.

Представив нового акима активу района, глава региона Умирзак Шукеев отметил необходимость уделять главное внимание качественной реализации программ, утвержденных Главой государства. Также глава региона поблагодарил бывшего акима Бахытбека Танагозова за вклад в развитие района и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

«Перед новым акимом поставлены серьезные задачи по социально-экономическому развитию района. Думаю, для координации этой работы у нового акима достаточно опыта и квалификации. За его плечами определенный опыт на нескольких должностях, в том числе и в бизнесе. Уверен, что Ержигит Шарипбекович оправдает высокое доверие, а население, в том числе старейшины района поддержат его», — сказал аким области.

Ержигит Шарипбеков родился 27 июля 1982 году в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области, образование высшее, квалификация — юриспруденция и местное государственное управление.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в органах внутренних дел Республики Казахстан.

С 2005 по 2013 годы работал кассиром, директором ТОО «Сайрам сут» в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.

С 2013 по 2018 годы занимал должность заместителя акима Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

С июня 2018 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Сайрамского района Туркестанской области.