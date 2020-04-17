20 апреля на «Седьмом канале» премьера третьего сезона ситкома «Тақиясыз періште».

Идея, набравшая 57 миллионов просмотров

Идея ситкома знакома нам 1968 года, когда вышел советский комедийный фильм Шакена Айманова «Ангел в тюбетейке». Спустя пол века, казалось бы, сменилось целое поколение и «Седьмой канал» запускает ситком «Тақиясыз періште» (Ангел без тюбетейки). Однако, запуску предшествовал проект Q-елi с короткими миниатюрами про добродушного парня по имени Тайлақ и его обаятельную властную маму с Жанар Айжановой в главной роли. Рубрика так полюбилась, что создатели проекта решили снять целый сериал и презентовали первый сезон в 2017 году.

Интересные факты

Пользователи в интернете подхватили фразы героев и стали делиться юмором под хештегом #жапаузынды, который стал вирусным.

Весь первый сезон собрал 57 миллионов просмотров – это только на Youtube канале «Седьмого». Более сильным и эмоционально ценным показателем является количество сопутствующих мемов и видео нарезок после выхода ситкома – паблики продолжают делиться ими в социальных сетях. Зрители онлайн-кинотеатра IVI оценили работу на 8.5 баллов.

Добрый юмор полюбили не только казахстанцы, просмотры в интернете идут из СНГ, США, Кореи, Великобритании, Германии, Нидерландов, Сингапура и других стран. Проект смог повторить триумф «Ангела в тюбетейке».

О третьем сезоне…

По задумке сценаристов, под одной крышей поселятся три семьи: родители, сын с женой и дочь с зятем. История становится всё интереснее, ведь появляется долгожданный внук Алдияр…

В этот раз «Седьмой» реализовал проект в коллаборации с Salem Social Media. Это первый совместный опыт съемок, который позволил выдать качественный продукт силам двух сторон.

«Первые два сезона получились рейтинговым среди проектов собственного производства «Седьмого». Нам не дали остановится, зрители завалили просьбами снять продолжение истории про жизнь казахстанской семьи. Стали думать, в итоге получилась взрывная история, ведь под одной крышей соберутся три хозяйки и это уже интересно», — поделилась о проекте заместитель генерального директора Вела Фидель.

Премьера состоится 20 апреля с понедельника по четверг в 21:00 на «Седьмом канале».