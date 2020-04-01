В частности, закрыты 28 ресторанов, три торгово-развлекательных центра, 36 банных комплексов, 13 бильярдных, 18 интернет-клубов и столько же офисов.

Об этом на брифинге в ИКЦ сообщил аким Енбекшинского района Галымжан ИЛЬЯСОВ.

«Приостановлена работа рынков «Евразия», «Бенефис», «Асель», «Алтын Орда». На рынках «Исатай», «Коктем» и «Айна» продают продукты в ограниченном режиме с 10.00 утра до шести вечера. На рынке «Айна» с 25 марта прекратила работу автостанция «Коктем», — констатировал аким.

По словам Г. Ильясова, перед Дворцом фосфорников и рынком «Асель» прекратили работу еженедельные продовольственные ярмарки. Временно закрыты семь магазинов по продаже телефонов.