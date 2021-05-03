В октябре 2020 года общественный фонд Болата Назарбаева “Салиқалы ұрпақ” вручил ключи от 20 домов пострадавшим от наводнения семьям в Мактааральском районе Туркестанской области.

Спустя год после трагедии коллектив фонда вместе с директором Касымом Касабековым проведали новоселов, которые вспомнили подробности тех страшных событий и рассказали, как изменилась их жизнь за этот период.

Напомним, 2 мая 2020 года вода из водохранилища, находящегося на территории Узбекистана, затопила 4 населенных пункта в Мактааральском районе: Жана Турмыс, Женис, Фердауси, Оргебас. Наводнение поделило жизнь мактаральцев на до и после. Многие потеряли скот, урожай и самое главное — дома. Под водой остались более 620 домов. Были эвакуированы порядка 3 тыс. человек. Люди остались на улице и были вынуждены скитаться по родственникам, эвакуационным центрам.

Тогда казахстанцы, сплотившись единой силой, шли на помощь соотечественникам и отправляли гуманитарный груз, деньги. Одним из первых пришел на помощь фонд Болата Назарбаева “Салиқалы ұрпақ”, отправив 20 тонн продуктов питания, средств гигиены и других вещей первой необходимости. Также стояла задача справиться с последствиями наводнения, восстановить дома жителей. Фонд в этом также оказал содействие.

“Мы просто бежали”, — жительница затопленного села “Женис” Баян Молдабекова

«Днем мы были в поле. Возле поля есть канал. Он всегда был сухой, но вдруг в нем появилась влага. Именно в этот момент мы поняли, что что-то не так. Вечером к нам пришли люди из администрации и рассказали, что в Узбекистане прорвало дамбу водохранилища. Позже стало известно, что расположенный недалеко от нас поселок полностью затоплен. Нас начало топить ночью. Мы взяли детей, сели в первые попавшиеся машины и поспешили покинуть село. Не успели взять вещи, открыть загоны для скота. Мы просто бежали.

Так, мы остались на улице без ничего. Сначала поехали к родственникам в соседний аул. Один день переночевали там, но потом переехали жить в школу Мактаарала. Там был организован эвакуационный пункт. В школе мы жили вместе с братом, тремя племянниками, мамой и другими людьми. Нашей семье выделили один из классов, выдали матрасы, одеяла, подушки. Так мы и жили на протяжении 2-3 месяцев. После нас переселили в детский сад одного из совхозов. В детском саду у нас уже были 2 комнаты. Одна из них была, как спальня, а в другой мы оборудовали кухню. Ютиться впятером в одной комнате было сложно.

После всего того, что мы пережили, когда нам сказали, что у нас будет свой большой дом в поселке Мырзакент от фонда “Салиқалы ұрпақ”, мы не могли в это поверить. Оказывается, фонд Болата Назарбаева построил 20 домов для пострадавших семей от наводнения. Один из этих домов достался нам. Сейчас у каждого члена нашей семьи есть своя отдельная комната. Всего 4 комнаты: 1 зал, 3 спальни, прихожая, кухня и ванная комната. Есть горячая и холодная вода. В этом доме живем уже год и никак не нарадуемся. Мы очень благодарны фонду, что помогли нам пережить это все и обрести свое жилье. Наша жизнь потихоньку налаживается. За год я нашла работу в местной школе».

“Осознать, что стали бездомными — было очень тяжело”, — житель затопленного поселка Фирдоуси Абдулатиф Надиров

«Я был учителем информатики в школе села Фирдоуси. Отец 4 детей. Когда нам сообщили, что случилась техногенная авария в Узбекистане и на нас надвигается волна, мы и не думали, что поток будет таких масштабов. В этот день после ифтара жители нашего аула вышли на улицу и заметили, что к нам приближается вода. Примерно в 4 утра она полностью достигла нашего аула, и началась эвакуация. Мы взяли за руки детей, выбежали из дома и встали вдоль дороги в надежде поймать машину.

Приехали представители акимата, волонтеры, военные. Нас поселили в школе “Навои”. Около 1 месяца мы там прожили. Да, нам создали все условия, хорошо кормили и ухаживали. Наших детей отправили в летний лагерь отдыха ДемаLIKE от фонда “Салиқалы ұрпақ”, для того, чтобы они оправились от пережитого. Но у нас, у взрослых, все это время были свои тяжелые мысли. Сложно было осознать, что теперь мы стали бездомными. Склонив головы, не знали, что с нами будет дальше. Пока мы жили в школе, к нам приходили официальные лица и говорили, что все дома восстановят и все будет хорошо. Мы с опаской ждали.

Когда мы заехали в свой новый дом в Мырзакенте, построенный на средства фонда “Салиқалы ұрпақ”, то поняли, что все наши беспокойства были напрасны. О таких жилищах мы даже и не мечтали. Большие, светлые комнаты. Горячая вода, газ, все коммуникации есть. Честно говоря, раньше у нас такого не было. Перед домом тоже очень красиво, много места. Мы разбили небольшой огород, чтобы выращивать овощи. Решив вопрос с жильем, я восстановился в работе и сейчас снова работаю учителем информатики в школе».

Мактаарал сегодня

Для восстановления домов, пострадавших от наводнения в Мактаарале, государством было выделено 5 гектаров земли в селе Мырзакент. На сегодняшний день, при содействии разных организаций, в том числе фонда “Салиқалы ұрпақ”, были построены порядка 500 домов, полицейский пункт, врачебная амбулатория, детский сад на 280 мест, завершается строительство школы на 1200 мест, строятся детские площадки. Возведенные дома подключены к необходимым коммуникациям. Людям, потерявшим во время трагедии скот и урожай, выдана компенсация.

Справочно: Общественный фонд Болата Назарбаева был основан в 2016 году. Цель фонда — помощь казахстанцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Подробнее о деятельности общественного фонда «Салиқалы ұрпақ» читайте на официальном сайте.