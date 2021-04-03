На встрече с жителями Жетысайского, Мактаральского, Келесского районов аким области Умирзак Шукеев обсудил с ними ряд актуальных вопросов.

На встрече с участием акимов и жителей трех районов, были обсуждены вопросы пастбищного хозяйства.

Отметим, в настоящее время большая часть скота выпасается в окрестностях села и естественная продуктивность этих земель с каждым годом снижается. Увеличение поголовья скота также приводит к нехватке земель.

Более того, многие земли находятся в частных руках. Работа по урегулированию пастбищных угодий в Туркестанской области ведется уже три года. На встрече с жителями трех районов, аким области поручил местным властям и ответственным лицам урегулировать вопрос пастбищных угодий.

Вместе с тем, Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работы крестьянского хозяйства “Сабыр”, где активно реализуют проект по получению 2-3 урожая с одной площади и встретился с рабочими. Засеяв поля капустой, аграрии готовятся собрать первый урожай. Они также поделились тонкостями эффективности этого проекта. После сбора первого урожая они приступят к посеву арбузов. Местные крестьяне поняв эффективность данного проекта, уже получают доход до 8 млн тенге с 1 га в год.