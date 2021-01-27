Серийных воров задержали полицейские Мактаарала.

В дежурную часть Мактааральского РОП с заявлением обратились местные жители о том, что неизвестные лица проникли в их дома и совершили кражу чужого имущества.

По словам одной из потерпевших, воры похитили у нее из дома золотые изделия на сумму около 200 тысяч тенге. У другой потерпевшей подозреваемые вынесли телевизор, посуду, одежду и другие ценные вещи, нанеся ущерб на сумму в полмиллиона тенге. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”.

Для задержания подозреваемых в районном отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В результате ее кропотливой работы оперативники установили личности подозреваемых и задержали домушников на одной из улиц поселка. Ими оказались жители Мактаральского района, приходящихся другу к другу родственниками.

Следствием установлено, что молодые люди незаконно проникали в дома сельчан и совершали кражи. Кроме того подозреваемые попытались совершить кражу из автомашины еще одного потерпевшего. Когда воры похитили из двух автомашин местного жителя Daewoo Nexia и Hyundai два видеорегистратора на общую сумму 150 тысяч тенге и пытались скрыться с места преступления, их заметил хозяин дома и стал звать на помощь.

Испугавшись, подозреваемые побросали похищенные вещи и скрылись в неизвестном направлении. Они полностью признались в содеянном.

Изъятое у задержанных в качестве вещественных доказательств краденное имущество возвращено законным владельцам. Оба подозреваемых арестованы. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.