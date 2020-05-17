Аким города Мурат Айтенов обсудил со специалистами вопросы изменения фасада южных ворот города.

Кроме того, он осмотрел ход работ по капитальному ремонту по проспекту Республики. Здесь ведутся отделочные работы и проводится освещение, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«Объясню, зачем на проспекте Республики проводятся ремонтные работы. Многие жители критически отнеслись к этому. Как вы заметили, на одной стороне дороги, устанавливают подземные трубы, а на другой — лотки. Над трубами будут построены велодорожки. Асфальт будут уложен так, чтобы во время дождей вода стекала в лотки, и затопов не будет. Так сейчас на улице Байтурсынова: несмотря на то, что работы там еще не окончены, во время последних дождей подтоплений не было», — отметил аким.

На ремонт, начатый в апреле, из казны выделено 2 млрд 400 млн тенге. Работы ведет корпорация «Береке». М. Айтенов поручил подрядной компании уделить особое внимание качеству работ.

Стоит отметить, что в обоих направлениях проспекта Республики предусмотрена четырехполосная дорога. В ремонте моста и проспекта протяженностью 5,2 км задействовано 150 рабочих. Работы планируется завершить в сентябре 2021 года.