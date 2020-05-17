южные ворота

Аким города Мурат Айтенов обсудил со специалистами вопросы изменения фасада южных ворот города.

Кроме того, он осмотрел ход работ по капитальному ремонту по проспекту Республики. Здесь ведутся отделочные работы и проводится освещение, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«Объясню, зачем на проспекте Республики проводятся ремонтные работы. Многие жители критически отнеслись к этому. Как вы заметили, на одной стороне дороги, устанавливают подземные трубы, а на другой — лотки. Над трубами будут построены велодорожки. Асфальт будут уложен так, чтобы во время дождей вода стекала в лотки, и затопов не будет. Так сейчас на улице Байтурсынова: несмотря на то, что работы там еще не окончены, во время последних дождей подтоплений не было», — отметил аким.
На ремонт, начатый в апреле, из казны выделено 2 млрд 400 млн тенге. Работы ведет корпорация «Береке». М. Айтенов поручил подрядной компании уделить особое внимание качеству работ.

Стоит отметить, что в обоих направлениях проспекта Республики предусмотрена четырехполосная дорога. В ремонте моста и проспекта протяженностью 5,2 км задействовано 150 рабочих. Работы планируется завершить в сентябре 2021 года.

 

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