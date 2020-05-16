В мае 2020 года по Туркестанской области были обусловлены быстрой сменой синоптических процессов.

«По сообщению в СМИ 15 мая 2020 года о причине сильных дождей в Туркестанской области, говориться следующее: «По словам синоптиков, проливные дожди в области – это следствие разрушения дамбы в Узбекистане. Из-за прорыва дамбы большое количество воды хлынуло на территорию Туркестанской области. В связи с этим в регионе сейчас началось сильное испарение. А это как раз привело к проливным дождям». Источник телеканал КТК с ссылкой на специалистов РГП «Казгидромет».

РГП «Казгидромет» сообщает, что данная информация является некорректной, проливные дожди в мае 2020 года по Туркестанской области были обусловлены быстрой сменой синоптических процессов. Резкая смена теплых воздушных масс на холодные привело к обострению процессов, что вызвало выпадение проливных дождей. В предгорных и горных районах юга такие явления, как выпадение обильных осадков характерны для апреля и мая.

Казгидромет спрогнозировал и выпустил штормовые предупреждения об ожидающихся сильных осадках на 3, 5, 6 и 13-14 мая 2020 года», — говорится в официальном сообщении РГП «Казгидромет».